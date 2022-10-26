【新股IPO】樂艙物流遞交來港上市申請　上半年收入增1.87倍

內地第五大民營跨境海運物流商樂艙物流已遞表來港上市申請，並已聘任中信證券及農銀國際為聯席保薦人。商樂艙物流其自營跨境海運業務涉中國連接美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、澳洲、日本、越南、印尼等地。集團上半年的自有集裝箱平均箱齡約為兩年，並主要為乾貨集裝箱。

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截至6月底止上半年，樂艙物流收入按年增1.87倍至26.85億元人民幣；期內利潤增3.87倍至2.82億元人民幣，毛利率增3個百分點至12.6%，其中以自營方式提供跨境海運服務量按年增10倍至6.72萬個20尺標準貨櫃，而由第三方提供跨境海運服務量則按年少9.7%至13.34萬個標準貨櫃，兩者合共則增30.4%至20.1萬個。

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集資所得將用於未來兩年設立物流設施，包括倉庫、集裝箱堆場及購買拖車，以提升集團的一體化跨境物流服務，尤其是針對跨境電子商務商戶，以及擴大業務覆蓋範圍及全球網絡等等。

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記者：張以正