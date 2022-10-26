萬科香港醫局街項目命名為連方I 周內上樓書 下月開售

萬科香港（02202）發展的長沙灣項目今命名為連方BONDLANE，整個系列分兩期發展。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，項目提供逾550伙，涵蓋開放式至3房戶型。其中率先推出連方I，料於周內上載樓書，最快下月初開價，定價將參考九龍核心區域及南昌區的一手成交，其中包括同系的長沙環THE CAMPTON，將以合理價錢推售。

周銘禧續指，連方I涉及158伙，實用面積約230平方呎起，涵蓋開放式至2房，其中主打開放式及1房戶，佔該項目逾8成，關鍵日期為2024年6月30日。見近日疫情措施持續放寬，樓市有慢慢好轉的勢頭，而且本港剛性需求持續，故決定推盤應市。

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