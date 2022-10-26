▲ 【業績｜教育股】新東方首財季經調整淨利潤按年跌24.7% 料今季營收至少跌6%

新東方 （美：EDU，09901） 公布截至8月31日止首財季業績，淨營收7.4億美元，按年跌43.1%，股東應佔淨利潤按年增9%至6600.2萬美元，Non-GAAP計，經調整淨利潤按年跌24.7%至8370.6萬美元。

新東方在港股收報17.2元，升8.5%，於美股盤前升11.1%，報23.4美元。

新東方指，收入下跌主因配合中國政府的政策而終止 K-9學科課後輔導業務所帶來的影響。不過，主席俞敏洪表示，主要業務出國考試準備和出國諮詢業務，收入按年增長2%及21%，而針對成人及大學生的國內考試準備業務按年升約2%。另外，非學術類輔導業務亦於逾60個城市開展，首財季報名人次約29.7萬，智能學習系統及設備同樣在約60個城市中採用，首財季活躍付費用戶達13.1萬。

截至8月底止，集團學校及學習中心總數為706間，按季減少38間，按年減少850間。其中，學校有98間。

集團首席執行官周成剛指，將專注於內地主要城市的商機，利用現有設施、人力資源和先進技術支持剩餘業務及新教育業務。他又指，旗下新電商平台「東方甄選」的訂閱及用戶數持續快速增長。

料第二財季營收按年跌6%至9%

新東方預期，截至11月底止第二財季，淨營收為6億至6.2億美元，按年跌6%至9%。集團指，由於部分主要業務如備考課程及出國諮詢業務，為季節性業務，故第二季度營收通常低於首季度。

截至10月25日止，新東方已累計回購約160萬股美國存托股，涉總值約3960萬美元。

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記者：宋佩恩