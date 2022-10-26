【新股IPO】內地跨境電商子不語傳最快下周招股 集資3000萬美元

引述外電報道，中國跨境電商公司子不語集團計劃最快下星期招股，預計集資約3000萬美元。集團已於9月底第三度向港交所遞交上市申請，聯席保薦人為華泰國際及農銀國際。

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根據子不語初步招股文件顯示，按2021年於北美產生的GMV計，公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平台賣家當中排名第一。

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今年上半年子不語收入按年升16.1%至12.77億元人民幣，當中有95.5%來自北美洲，另有3.6%來自歐洲市場。中期純利則達6131.4萬元人民幣，按年跌46.3%。

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記者：張以正