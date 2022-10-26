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【美國通脹】 德銀分析料美國通脹持高企 或需兩年回落6%水平

環球政經 19:14 2022/10/26

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外媒引述德意志銀行分析員Jim Reid報告，鑑於以往高通脹年代數據，指美國或需2年才通脹回落6%水平，且會在6%徘徊5年。

該報告以50個已開發及新興經濟體作研究，並得出有關結論，其中部分案例統計資料長達100年。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

報告指出，市場不能奢望美國通脹率，能在兩年內回復3%以下。若然通脹持續高企，美國聯儲局（FED）亦只能維持收緊貨幣政策，把經濟增長放在第二。

該行表示，到目前為止，聯儲局行動很大程度仍未追及通脹。若歷史重演，2022年的加息動盪，恐怕只是開端。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：何珊如

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