【美國通脹】 德銀分析料美國通脹持高企 或需兩年回落6%水平

外媒引述德意志銀行分析員Jim Reid報告，鑑於以往高通脹年代數據，指美國或需2年才通脹回落6%水平，且會在6%徘徊5年。

該報告以50個已開發及新興經濟體作研究，並得出有關結論，其中部分案例統計資料長達100年。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

報告指出，市場不能奢望美國通脹率，能在兩年內回復3%以下。若然通脹持續高企，美國聯儲局（FED）亦只能維持收緊貨幣政策，把經濟增長放在第二。

該行表示，到目前為止，聯儲局行動很大程度仍未追及通脹。若歷史重演，2022年的加息動盪，恐怕只是開端。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如