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【疫苗概念股】 上海啟動吸入式新冠疫苗接種 康希諾股價飆升兩成

股樓投資 18:55 2022/10/26

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上海啟動吸入用新冠疫苗，帶動醫藥股顯著上升，其中該疫苗生產商康希諾生物（06185）股價抽升，一度高見65元，最多升22.3%，收報64.1元，仍大升20.6%，成交額5.4億元。

同場加映﹕【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

上海今日（26日）啟動由康希諾生產的吸入式新冠疫苗加強接種。據上海市公告指，針對已全程接種國藥控股 （01099）、科興生產的滅活疫苗以及康希諾生物生產的肌注式重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）滿6個月的18歲及以上人群中，均可選擇使用吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）開展1劑次加強免疫接種，且可以免費接種。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 【見下頁

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上述加強劑，為全球首款吸入式新冠疫苗，由解放軍軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物合作研發，已於上個月在內地獲批緊急使用，其原理是利用對人體無害的腺病毒載體，將表達S蛋白的遺傳物質遞送進人體。

同場加映﹕【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

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記者：郭秀慧

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港股 疫苗 異動股 康希諾生物（06185） 醫藥股

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