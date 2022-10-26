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德國與歐盟推動「新馬歇爾計劃」重建烏克蘭需2.7萬億

環球社會熱點 18:58 2022/10/26

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歐盟領袖周二（25日）在德國柏林召開會議，討論重建烏克蘭計劃。德國總理朔爾茨提出「新馬歇爾計劃」，在未來數十年內支援烏克蘭重建，估計重建總額達3,490億美元（2.7萬億港元）資金。

普京促加快生產武器支援俄軍 減少官僚主義 【下一頁】

「馬歇爾計劃」（Marshall Plan）是美國於二戰結束後發起的一項倡議，旨在幫助西歐國家重振經濟。歐盟領袖周二在德國柏林召開會議，討論如何在未來數年及數十年內協助烏克蘭復甦、重建及現代化。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會上推動「新馬歇爾計劃」（New Marshall Plan），著手長期重建烏克蘭。他表示雖然俄烏戰爭仍然持續，但這是一項「必須立即開展的跨世代任務」。朔爾茨亦承諾，德國會繼續向烏克蘭提供防空系統等武器。

辛偉誠獲澤連斯基邀請訪烏克蘭 承諾繼續援烏抗俄 【下一頁】

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，烏克蘭受破壞規模驚人，世界銀行估計烏克蘭損失高達3,500億歐元（27.5萬億港元）。她指出資金絕非任何一個國家或組織能夠承擔，呼籲七國集團（G7）、歐盟及強大合作夥伴國家要齊心參與。

馮德萊恩續稱，除了提供長期支援，烏克蘭現時需要快速重建電力及其他基建設施。

歐洲投資銀行負責人霍耶（Werner Hoyey）預計，烏克蘭將從歐盟獲得數十億美元財政援助。但他強調，烏克蘭需要一個全球參與、並非只有歐盟納稅人支援的計劃。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）視像講話提出一項價值170億美元（1,326億港元）快速重建計劃，優先修復對醫院、學校、交通、能源基礎設施。

澤連斯基籲國際社會提供更多財政支援，又指烏克蘭至今未收到任何資金用於實施該計劃，請求西方國家動用扣押的俄羅斯資產來賠償烏克蘭損失。

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責任編輯：郭麗明

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