【晶片禁令】美國晶片禁令影響　SK海力士稱最壞情況下　考慮出售在中國工廠

韓國晶片製造商SK海力士（SK Hynix）表示，如果美國最近對中國實施的出口管制，使其難以在中國繼續運營，最壞的情況下，會考慮出售其在中國的記憶體晶片生產廠。

SK海力士首席營銷總監盧鍾元（Kevin Noh）周三（25日）在財報電話會議表示，「作為一項應急計劃，我們正在考慮出售（中國）晶圓廠、出售設備或將設備轉移到韓國。」盧鍾元稱，其在無錫的工廠受許多限制。該工廠生產DRAM晶片以供其他公司訂購。

SK海力士已獲得美國批出的一年豁免期，可繼續使用美國技術在中國生產先進的記憶體晶片上。但盧鍾元表示，不確定公司是否可以在期限屆滿後將其延長。

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其後，SK海力士亦為此作出強調，指公司並未研究過相關具體計畫，上述發言針對有關受到地緣政治及多種因素，導致中國工廠運營受困等各種假想情景，作出可能考慮應急方案的原則性回復。

SK海力士續稱，中國工廠處於正常運營中，並期待未來中國工廠能夠繼續正常運營。

美國商務部10月7日宣布，對中國實施新的半導體技術出口管制，限制向中國出口多款用於人工智能及超級電腦的晶片，同時收緊向中國公司銷售用於生產半導體的設備。要求任何美國公民或實體必須獲得美國商務部批准，才能向晶圓廠提供協助。

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責任編輯：黃苑筠