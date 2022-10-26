  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片禁令】美國晶片禁令影響　SK海力士稱最壞情況下　考慮出售在中國工廠

環球政經 18:59 2022/10/26

分享：

分享：

韓國晶片製造商SK海力士（SK Hynix）表示，如果美國最近對中國實施的出口管制，使其難以在中國繼續運營，最壞的情況下，會考慮出售其在中國的記憶體晶片生產廠。

SK海力士首席營銷總監盧鍾元（Kevin Noh）周三（25日）在財報電話會議表示，「作為一項應急計劃，我們正在考慮出售（中國）晶圓廠、出售設備或將設備轉移到韓國。」盧鍾元稱，其在無錫的工廠受許多限制。該工廠生產DRAM晶片以供其他公司訂購。

SK海力士已獲得美國批出的一年豁免期，可繼續使用美國技術在中國生產先進的記憶體晶片上。但盧鍾元表示，不確定公司是否可以在期限屆滿後將其延長。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

其後，SK海力士亦為此作出強調，指公司並未研究過相關具體計畫，上述發言針對有關受到地緣政治及多種因素，導致中國工廠運營受困等各種假想情景，作出可能考慮應急方案的原則性回復。

SK海力士續稱，中國工廠處於正常運營中，並期待未來中國工廠能夠繼續正常運營。

美國商務部10月7日宣布，對中國實施新的半導體技術出口管制，限制向中國出口多款用於人工智能及超級電腦的晶片，同時收緊向中國公司銷售用於生產半導體的設備。要求任何美國公民或實體必須獲得美國商務部批准，才能向晶圓廠提供協助。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
晶片 美國 中國 南韓 地緣政治

上一篇文章

【美國通脹】 德銀分析料美國通脹持高企 或需兩年回落6%水平

下一篇文章

【疫苗概念股】 上海啟動吸入式新冠疫苗接種 康希諾股價飆升兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元
麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點
【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點
【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略
【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款