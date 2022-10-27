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印度12歲女童疑遭性侵流血求救 多男圍觀只顧拍片

環球社會熱點 08:35 2022/10/27

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印度北方邦近日發生一宗駭人罪案，一名12歲女童疑似遭人性侵，流血倒臥在草叢向路人求救。但圍觀的多名男子不但未有即時伸出援手，更紛紛取出手提電話拍片。影片於社交媒體廣傳，不少網民都批評圍觀者涼薄。

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印度媒體報道，一名12歲女童於北方邦（Uttar Pradesh）Kannauj地區的一個賓館外，倒臥於血泊中。

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根據社交媒體流傳的片段，這名女童伸出手明顯試圖求助路人。但圍在面前的多名男路人無視其求助信號，只是忙於從各個角度拍攝女童的傷勢。

部分片段顯示，有圍觀者曾經開口詢問是否有人報警，但沒有人上前幫助女童。而印媒引述女童家人指，女童周一（24日）下午出門購買一個錢罌，但到了晚上仍未回家，家人就開始尋找她的下落。

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當地警方透露女童身上有多處受傷，警員已經將她送到附近一間醫院治療。居民聲稱這名女童遭人性侵，然後被扔到賓館後面，但警方否認上述說法。

警方表示已根據受害者家屬的投訴立案調查，至今仍未拘捕任何疑犯。警方亦要等候女童傷勢好轉再錄口供，認為現時下定論屬為時過早。

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責任編輯：鄭錦玲

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