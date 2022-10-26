【阿里健康241】高盛：發盈喜料扭虧為盈 阿里健康升8.8%

高盛指，阿里健康（00241）發盈喜料9月止中期扭虧為盈，錄得利潤不少於8,000萬元人民幣，去年同期則錄虧損2.32億元人民幣。阿里健康周三（26日）收市報3.58元，升幅8.8％。



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該行表示，公司原已將實現收支平衡的目標由2024財年提前至2023財年，在更好的成本控制及經營槓桿下，阿里健康比預期再早約半年扭虧，更超過該行對公司非國際財務報告準則(Non-IFRS)下2023財年純利預測的6,200萬元人民幣。





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高盛料阿里健康2023財年上半年的收入按年增長21%，2023全年收入則增長23%，但認為監管方面仍存在不確定性。該行予其「中性」評級，並維持目標價5.7元。

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撰文：鄭昊彤