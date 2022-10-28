芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 環球社會熱點 16:05 2022/10/28 分享： 分享： 隨著現代科技進步，芯片儼然已經各國競技戰場。本次推薦好書《Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology》講述芯片發展歷史，最終結論是芯片影響地緣政治力量的平衡。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」 2022/08/10 拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」 【烏克蘭戰爭】俄年底前將限惰性氣體出口 芯片供應料更緊張 2022/06/03 【烏克蘭戰爭】俄年底前將限惰性氣體出口 芯片供應料更緊張 英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能 2022/05/08 英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能 【芯片短缺？】福特通用美國密歇根工廠下周停產 2022/04/01 【芯片短缺？】福特通用美國密歇根工廠下周停產 【烏克蘭戰爭】美兩芯片大廠傳停俄供應 遵循政府制裁限制 2022/02/27 【烏克蘭戰爭】美兩芯片大廠傳停俄供應 遵循政府制裁限制 你可能感興趣 拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」 11:05 2022/08/10 拜登簽法案斥4110億發展芯片「未來會係美國製」 【烏克蘭戰爭】俄年底前將限惰性氣體出口 芯片供應料更緊張 18:10 2022/06/03 【烏克蘭戰爭】俄年底前將限惰性氣體出口 芯片供應料更緊張 英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能 19:15 2022/05/08 英國制裁俄兩電子公司 或影響芯片產能 最新專欄文章 更多 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 2022/10/22 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 2022/10/21 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 大熱預言書 推測2023全球多災難 2022/10/15 大熱預言書 推測2023全球多災難 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 2022/10/14 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 2022/10/08 拆解頓巴斯獨特文化 淪俄烏主戰場？ 政治 地緣政治 國防 晶片 拜登 特朗普 中國 美國 台灣 南韓