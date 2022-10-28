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芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？

環球社會熱點 16:05 2022/10/28

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隨著現代科技進步，芯片儼然已經各國競技戰場。本次推薦好書《Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology》講述芯片發展歷史，最終結論是芯片影響地緣政治力量的平衡。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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