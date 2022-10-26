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【日本經濟】日首相計劃月底公布 67.1兆日圓刺激經濟方案

環球政經 18:26 2022/10/26

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外媒周三 (26 日) 報道，日本將推出的新的經濟刺激方案，其總規模將達67.1兆日圓 (近3.58兆港元)，當中25.1兆日圓來自政府資金，以刺激當地經濟。

日本首相岸田文雄曾對外表示，有關方案將在本月月底前公布，方案中的部分財政資源，將從2022財年稅收收入的盈餘中取得，但其他大部分資金將由經政府債券來支付。
【延伸閱讀】【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

報導稱，日府明年將持續實施壓低汽油價格的補貼政策，並推出新的措施，以緩解電價及城市燃氣價格飈升所帶來的影響。

【延伸閱讀】【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【延伸閱讀】【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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