【日本經濟】日首相計劃月底公布 67.1兆日圓刺激經濟方案

外媒周三 (26 日) 報道，日本將推出的新的經濟刺激方案，其總規模將達67.1兆日圓 (近3.58兆港元)，當中25.1兆日圓來自政府資金，以刺激當地經濟。

日本首相岸田文雄曾對外表示，有關方案將在本月月底前公布，方案中的部分財政資源，將從2022財年稅收收入的盈餘中取得，但其他大部分資金將由經政府債券來支付。

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報導稱，日府明年將持續實施壓低汽油價格的補貼政策，並推出新的措施，以緩解電價及城市燃氣價格飈升所帶來的影響。

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撰文：何珊如