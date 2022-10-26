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【阿里巴巴9988】天貓「雙11」近4萬合作夥伴參與 料商家新產品發布推動增長

股樓投資 18:25 2022/10/26

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臨近內地「雙11」網購旺季，阿里巴巴（09988）旗下天貓日前亦已開啟「雙11」預售。阿里巴巴淘寶天貓產業發展和運營中心總裁吹雪在天貓「雙11」綫上溝通會上表示，今年天貓「雙11」有超過90個國家地區及近4萬家合作夥伴參與，期望天貓「雙11」能成為合作夥伴的最佳用戶增長引擎。

 

 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

吹雪指今年天貓「雙11」有超過90個國家地區及近4萬家合作夥伴，而中國參與者亦包含由百年老字號到年輕創業團隊逾30個產業群，屬至今最豐富多元的「雙11」。他又指，不少合作商家視「雙11」為年度新產品發布的機會，他認為這些新供給會為平台帶來新機遇。他指新產品能帶來高增長，其中有寵物、潮玩、香水及戶外等行業，預料會在今年「雙11」展現活力。




【延伸閱讀】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
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    +4

 

他亦指會員增長推動了品牌成交額，天貓中擁有超過1000萬會員的品牌已超過40間，而會員超過100萬的商家亦有近600間，其中會員為商戶貢獻超過四成的成交額增長。他認為會員是非常快速增長的新型市場，能為商家帶來生意增長的第二曲線。

 

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

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撰文：鄭昊彤

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天貓 港股 阿里巴巴－SW（09988）

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