▲ 【內銀業績】郵儲行第三季多賺14.5%至738億人幣 非公開配股募450億補充核心一級資本

郵儲銀行 （01658） 公佈第3季業績報告，期內營業收入2,571.93億元（人民幣，下同），按年增7.82%；純利738.49億元，按年增14.48%；資產總額13.52萬億元，較去年底增7.43%，而不良貸款率則約0.83%，較去年底升0.01個百分點。

此外，郵儲行宣布，將非公開配發A股集資不超450億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。

郵儲行稱，截至9月底核心一級資本充足率9.55%，但仍面臨較大的補充壓力，借助資本市場補充核心一級資本，有助滿足資本監管要求，保持可持續發展能力，切實提升資本抵御風險能力。

郵儲行上季利息淨收入2,054.41億元，按年增加45.51億元或2.27%，主要是資產負債規模的增長，以及調整資產負債結構帶動，淨利息收益率2.23%，淨利差2.21%。上季手續費及佣金淨收入236.39億元，按年增加67.90億元或40.30%。

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編輯：李哲毅