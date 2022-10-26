▲ 【新股IPO】內地樂普醫療子企商心泰通過上市聆訊 料周四起招股、集資額約8億元

內地樂普醫療（深：300003）持有85.48%股權的心臟病醫療機械提供商樂普心泰醫療，已通過港交所 （00388） 上市聆訊，中金公司為其獨家保薦人，據外電知情人士消息指，樂普計劃最早於周四起招股，集資額約1億美元（折合約7.8億港元）。

截至6月底止上半年，心泰收入按年增12.5%至1.25億元（人民幣，下同），期內利潤則按年少41.9%至2425.5萬元，集團主要作心臟病的介入醫療器械的研發、生產及商業化，其研發中心位於北京及上海，產品銷售至巴西、意大利及俄羅斯等地。

產品組合方面，心泰涉20款已上市封堵器產品、9款封堵器在研產品以及21款主要心臟瓣膜在研產品，所有產品均為自主研發；共232項及51項已註冊及待決專利申請。按已上市及在研管綫產品組合計，公司是是中國唯一一家產品組合覆蓋針對結構性心臟病的介入醫療器械市場主要三大應用領域（即先天性心臟病、心源性卒中及瓣膜病）的供應商，按2021年於中國銷售確認收入計，市場份額為38%，為內地最大先天性先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品製造商。

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記者：宋佩恩