  • 23°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 22:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地樂普醫療子企商心泰通過上市聆訊　料周四起招股、集資額約8億元

新股IPO 21:54 2022/10/26

分享：

分享：

【新股IPO】內地樂普醫療子企商心泰通過上市聆訊　料周四起招股、集資額約8億元

內地樂普醫療（深：300003）持有85.48%股權的心臟病醫療機械提供商樂普心泰醫療，已通過港交所 （00388） 上市聆訊，中金公司為其獨家保薦人，據外電知情人士消息指，樂普計劃最早於周四起招股，集資額約1億美元（折合約7.8億港元）。

截至6月底止上半年，心泰收入按年增12.5%至1.25億元（人民幣，下同），期內利潤則按年少41.9%至2425.5萬元，集團主要作心臟病的介入醫療器械的研發、生產及商業化，其研發中心位於北京及上海，產品銷售至巴西、意大利及俄羅斯等地。

產品組合方面，心泰涉20款已上市封堵器產品、9款封堵器在研產品以及21款主要心臟瓣膜在研產品，所有產品均為自主研發；共232項及51項已註冊及待決專利申請。按已上市及在研管綫產品組合計，公司是是中國唯一一家產品組合覆蓋針對結構性心臟病的介入醫療器械市場主要三大應用領域（即先天性心臟病、心源性卒中及瓣膜病）的供應商，按2021年於中國銷售確認收入計，市場份額為38%，為內地最大先天性先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品製造商。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】巨子生物2367孖展暫錄767萬　未足額認購（不斷更新）

【新股IPO】樂艙物流首次遞表來港上市　中期盈利增近4倍

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 先天性心臟病 樂普醫療（深：300003）

上一篇文章

【新股IPO】巨子生物2367孖展暫錄2931萬　未足額認購、據報國際配售部分獲足額認購（不斷更新）

下一篇文章

【業績︱藥明系】藥明康德第三季多賺2.1倍至27.4億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Adidas】Kanye West惹火言論爆煲、Adidas據報最快日內「割席」　若YEEZY系列告終有多傷？
【Adidas】Kanye West惹火言論爆煲、Adidas據報最快日內「割席」　若YEEZY系列告終有多傷？
【港股夜期+ADR】恒指夜期升164點　阿里美股升5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升164點　阿里美股升5%（不斷更新）
【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算　日本央行明年下半年料加息
【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算　日本央行明年下半年料加息
【美股市況】美債息率跌至4厘　微軟Alphabet瀉8%　道指迫近32000關　納指跌1.4%（不斷更新）
【美股市況】美債息率跌至4厘　微軟Alphabet瀉8%　道指迫近32000關　納指跌1.4%（不斷更新）
【港交所388】港交所：發現恒指等期貨「冷靜期」軟件根本問題　科指期貨昨錯誤觸發、暫未訂恢復日期（第二版）
【港交所388】港交所：發現恒指等期貨「冷靜期」軟件根本問題　科指期貨昨錯誤觸發、暫未訂恢復日期（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款