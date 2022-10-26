▲ 【大行看法】瑞聯銀行：股市波動因市場反應過度負面 美元兌人民幣明年或見7.5

港股近期大幅波動令投資者擔憂，瑞聯銀行（UBP，Union Bancaire Privée）亞洲高級經濟學家Carlos Casanova認為，內地政策和基本面仍然合理，市場反應過度負面成超賣原因。該行指，MSCI中國指數今年市盈率僅10.1倍，較過去17年平均值低了一個標準差（Standard deviation），估計往後企業估值和股價會有重估空間。

中國全年經濟增長或低於3.5%

Carlos認為，「二十大」集中講述國家長期發展方向，在多個主題中，市場關心的清零政策未必會太快放寬，國內國際的雙循環格局則會繼續發揮主導作用，又提到清潔能源轉型將會成為重要議題。

該行又分析二十大報告中所提到的字眼，發展和人民仍然是提到最多的字眼，軍事（國防）、又與十九大的報告作比較，指社會化、現代化及全球這些字眼比過往提得更多，反而在經濟及改革的字眼就有所減少，但指出過往會議這些字眼提到的次數本來就不算多。

內地第三季經濟增長按年升3.9%勝市場預期，Carlos認為，4%左右的增長屬合理水平，指當局現時未有對經濟增長提出明確目標，但不預期會出現顯著放緩，估計內地全年經濟增長或稍低於該行3.5%的目標，但明年在政策刺激等催化劑支持下，經濟增長有望回升。

預期房地產行業延續現有政策

被問到人民幣走勢近期轉弱，Carlos指，美元持續強勁令人民幣轉弱，往後滙價走勢將視乎外圍加息幅度等因素而定，該行預期最差情況下，離岸人民幣兌每美元明年或有機會見7.5水平。

被問及內地房地產板塊發展，瑞聯亞洲固定收益研究主管Anitza Nip指，二十大報告未有提到去槓桿等字眼，相信行業會延續現有政策，即是「房子是用來住，不是用來炒的」主張，而內房板塊走勢將視乎多個因素，如國內經濟增長下行壓力，清零政策會否有轉變，合約銷售會否有所回升等。

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