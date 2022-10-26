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【業績｜內險】平保第三季少賺31%　新業務價值跌20%

股市 19:18 2022/10/26

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【業績|內險】平保第三季盈利續增27%　

中國平安 （02318） 公布，今年第三季營運利潤按年增2.8%至379.48億元（人民幣，下同），列帳盈利按年跌31.5%至161.9億元。季內，平保壽險及健康險新業務價值按年跌20.1%至62.75億元。

綜合首三季表現，平保首三季營運利潤按年增3.8%至1233億元，列帳盈利按年跌6.3%至764.6億元。期內，壽險及健康險新業務價值按年跌27%至258.5億元，平保補充，若使用去年年底假設及方法重述，今年首三季新業務價值按年跌幅為18.9%。

至9月底，平保個人客戶達2.276億人，較去年底增2.6%；客均合同數2.96張，較去年底增1.7%。

平保指，年內財務表現受內地多地散發疫情帶來短期衝擊及資本市場波動影響。

壽險代理人數跌穿50萬　淨投資回報改善

平保指出，壽險改革穩步推進，逐步顯現效果，首三季度代理人人均新業務價值同比提升超22%。至9月底，平保個人壽險銷售代理人數跌至48.82萬人，較去年底少19%、較6月底少6%，大專或以上學歷代理人佔比按年增4個百分點。平保期內壽險及健康險業務分部營運利潤按年升17%至864.8億元。

財險業務上，平保表示，首三季平安產 險實現原保險保費收入2,220.24億元，按年增長11.4%；整體綜合成本率為97.9%，同比上升0.6個百分點，主要受新冠肺炎疫情影響，保證保險業務賠款支出同比上升。綜合成本上升下，分部營運利潤按年跌21%至104.5億元。

投資組合方面，平保首三季年化淨投資收益率為4.2%，較上半年高0.3百分點；年化總投資收益率2.7%，較上半年低0.3百分點。

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港股 中國平安（02318） 中國平安（滬：601318） 上海證券交易所

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