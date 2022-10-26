【TWTR】傳Elon Musk承諾周五前　完成收購Twitter

《彭博》引述知情人士報道，Tesla（美：Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）與協助其收購Twitter（美：TWTR）交易融資的銀行人士進行視像會議上承諾，將在周五（28日）之前完成收購Twitter。

知情人士指，提供 130 億美元債務融資的銀行已經完成了最終的信貸協議，目前正在簽署文件。預計銀行將在周二收到借款通知，周四現金將存入帳戶。

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知情人士說，馬斯克在會議上承諾，交易完成後，會幫助銀行將這筆債務向基金經理推銷。

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責任編輯：黃苑筠