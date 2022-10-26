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【業績│電訊設備股】中興通訊第三季純利增長27%至22.5億人幣　首三季信用減值損失大增1.3倍

股市 17:35 2022/10/26

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【業績│電訊設備股】中興通訊第三季純利增長27%至22.5億人幣　首三季信用減值損失大增1.3倍

中興通訊 （00763） 第三季純利按年增長27.1%至22.54億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益淨利潤則升37.5%至18.25億元。期內營業收入增加6.5%至327.41億元。

中興首三季純利按年增長16.5%至68.2億元，扣除非經常性損益淨利潤升55.3%至55.5億元；營業收入增加10.4%至925.59億元。

中興上半年純利升12%【下一頁】

截至9月底，中興交易性金融資產較去年底下跌64.9%至4.78億元，主要由於中興創投下屬基金合伙企業處置其持有的上市公司股權所致；一年內到期的流動負債增加117%至21.2億元，因一年內到期的長期借款增加。

今年首三季，中興信用減值損失按年大增134.8%至3.96億元，因本期應收款項減值計提增加所致，資產減值損失則升48.4%至4.32億元。由於滙率波動產生收益，令滙率變動對現金及現金等價物影響增加至3.55億元。

相關文章：【中美貿易戰】美國指控中企遠東電纜違反出口管制規定　助中興向伊朗提供美國原產設備

相關文章：【中興763】中興通訊李自學：力爭2至3年打入世界500強　中興進入戰略超越期

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 純利 電訊設備股 中興通訊（00763）

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