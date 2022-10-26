▲ 【業績│電訊設備股】中興通訊第三季純利增長27%至22.5億人幣 首三季信用減值損失大增1.3倍

中興通訊 （00763） 第三季純利按年增長27.1%至22.54億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益淨利潤則升37.5%至18.25億元。期內營業收入增加6.5%至327.41億元。

中興首三季純利按年增長16.5%至68.2億元，扣除非經常性損益淨利潤升55.3%至55.5億元；營業收入增加10.4%至925.59億元。

截至9月底，中興交易性金融資產較去年底下跌64.9%至4.78億元，主要由於中興創投下屬基金合伙企業處置其持有的上市公司股權所致；一年內到期的流動負債增加117%至21.2億元，因一年內到期的長期借款增加。

今年首三季，中興信用減值損失按年大增134.8%至3.96億元，因本期應收款項減值計提增加所致，資產減值損失則升48.4%至4.32億元。由於滙率波動產生收益，令滙率變動對現金及現金等價物影響增加至3.55億元。

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編輯：陳韻妍