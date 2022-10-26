  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

康怡花園兩房638萬沽　較2020年高峰跌價近200萬

股樓投資 17:59 2022/10/26

分享：

分享：

港島藍籌屋苑康怡花園，近日連錄多宗低價成交。中原地產張略欣說，鰂魚涌康怡花園B座中層6室，實用面積502平方呎，兩房間隔，享山景，日前以638萬元易手，實用呎價約12,709元。 

代理透露，同類低層單位曾於2020年樓價高位時以832萬元成交，換言之，是次成交較高位跌194萬元，即約23%。 

資料顯示，原業主於2014年7月以598萬元買入單位，持貨8年，現帳面僅獲利40萬元，單位期內升值約7%。 

延伸閱讀【有相睇】港股累樓市 MONTARA兩房戶半年劈價147萬 帳蝕43萬離場【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

同場加映【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

康怡花園 鰂魚涌 中原地產 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

【餐飲行業】第三季「餐廳信心指數」約四餐廳預計放寬檢疫將提高第四季收入 八成半餐廳表示沒裁員打算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略
【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點
【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點
麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元
麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款