康怡花園兩房638萬沽　較2020年高峰跌價近200萬

港島藍籌屋苑康怡花園，近日連錄多宗低價成交。中原地產張略欣說，鰂魚涌康怡花園B座中層6室，實用面積502平方呎，兩房間隔，享山景，日前以638萬元易手，實用呎價約12,709元。

代理透露，同類低層單位曾於2020年樓價高位時以832萬元成交，換言之，是次成交較高位跌194萬元，即約23%。

資料顯示，原業主於2014年7月以598萬元買入單位，持貨8年，現帳面僅獲利40萬元，單位期內升值約7%。

延伸閱讀【有相睇】港股累樓市 MONTARA兩房戶半年劈價147萬 帳蝕43萬離場【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

同場加映【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機