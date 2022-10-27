英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭

英國曼徹斯特有男子駕駛價值7萬英鎊（63.6萬港元）的奧迪（Audi）汽車，失事衝入一間大屋，撞毀屋內大部分財物。警方發現該男子醉酒駕駛，而其代表律師竟然將男子酒駕原因歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭。

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現年58歲的男子Ivan Kluka任職營業經理，在8月12日下午駕駛價值7萬英鎊的黑色奧迪汽車，失事撞入一棟住宅，幸好女住客與寵物成功逃離，未造成傷亡。

警方到場發現Kluka神智不清，而且滿身酒味，車內發現伏特加等8樽酒。警方為他進行酒精呼氣測試，發現其體內酒精含量嚴重超標，於是將Kluka拘捕。消防人員初步估計意外造成約12萬英鎊（109萬港元）損失。

Kluka代表律師表示，Kluka早於1月主動尋求協助解決酗酒問題，曾出席6至7次戒酒課程。自俄羅斯入侵烏克蘭後，Kluka因擔心在烏克蘭生活的家人，他只好靠酒精麻醉自己逃離現實，將酗酒惡化歸咎於烏克蘭戰爭。

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律師指，Kluka當日接到討論其酗酒問題的電話，他不想讓父親聽到對話，於是開車一小段離開住所，但回程時卻發生車禍。Kluka對意外感到非常後悔，自事件發生後已沒有飲過酒。當事人亦因酗酒與妻子分居，但妻子表示只要他成功戒酒，願意與Kluka重新修復關係。

Kluka庭上承認危險駕駛及醉酒駕駛，法官最終判處他入獄8個月、緩刑18個月。同時要接受250小時社會服務令、參加戒酒計劃，以及停牌36個月。

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責任編輯：郭麗明