  • 23°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 09:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭

環球社會熱點 08:05 2022/10/27

分享：

分享：

英國曼徹斯特有男子駕駛價值7萬英鎊（63.6萬港元）的奧迪（Audi）汽車，失事衝入一間大屋，撞毀屋內大部分財物。警方發現該男子醉酒駕駛，而其代表律師竟然將男子酒駕原因歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭。

英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」 【下一頁】

現年58歲的男子Ivan Kluka任職營業經理，在8月12日下午駕駛價值7萬英鎊的黑色奧迪汽車，失事撞入一棟住宅，幸好女住客與寵物成功逃離，未造成傷亡。

警方到場發現Kluka神智不清，而且滿身酒味，車內發現伏特加等8樽酒。警方為他進行酒精呼氣測試，發現其體內酒精含量嚴重超標，於是將Kluka拘捕。消防人員初步估計意外造成約12萬英鎊（109萬港元）損失。

Kluka代表律師表示，Kluka早於1月主動尋求協助解決酗酒問題，曾出席6至7次戒酒課程。自俄羅斯入侵烏克蘭後，Kluka因擔心在烏克蘭生活的家人，他只好靠酒精麻醉自己逃離現實，將酗酒惡化歸咎於烏克蘭戰爭。

普京促加快生產武器支援俄軍 減少官僚主義 【下一頁】

律師指，Kluka當日接到討論其酗酒問題的電話，他不想讓父親聽到對話，於是開車一小段離開住所，但回程時卻發生車禍。Kluka對意外感到非常後悔，自事件發生後已沒有飲過酒。當事人亦因酗酒與妻子分居，但妻子表示只要他成功戒酒，願意與Kluka重新修復關係。

Kluka庭上承認危險駕駛及醉酒駕駛，法官最終判處他入獄8個月、緩刑18個月。同時要接受250小時社會服務令、參加戒酒計劃，以及停牌36個月。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學
2022/10/26
英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學
維珍澳洲航空推百萬大抽獎 符合一另類條件先可參加
2022/10/26
維珍澳洲航空推百萬大抽獎 符合一另類條件先可參加
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
2022/10/26
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
辛偉誠獲澤連斯基邀請訪烏克蘭 承諾繼續援烏抗俄
2022/10/26
辛偉誠獲澤連斯基邀請訪烏克蘭 承諾繼續援烏抗俄
英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」
2022/10/26
英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」

你可能感興趣

英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學
16:01 2022/10/26
英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學
維珍澳洲航空推百萬大抽獎 符合一另類條件先可參加
15:30 2022/10/26
維珍澳洲航空推百萬大抽獎 符合一另類條件先可參加
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
17:29 2022/10/26
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
罪案 交通事故 汽車 英國 烏克蘭 酗酒 律師 醉駕 危險駕駛 戰爭

上一篇文章

印度12歲女童疑遭性侵流血求救 多男圍觀只顧拍片

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位
Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位
英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」
英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間08:00）
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
【新冠疫苗】美研究指接種副作用愈大 抗體反應愈強
【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
【烏克蘭戰爭】俄致函聯合國指烏使用骯髒彈 遭烏反駁欲戰局升級
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款