辛偉誠或推遲公布英中期預算 設法填補3640億財政缺口

英國政府原定下周一（31日）公布中期財政預算案，但英媒引述消息指新首相辛偉誠有意推遲公布，以爭取更多時間與財相侯俊偉設法填補400億英鎊（約3,640億港元）的公共財政缺口。外相祁湛明也放風暗示中期預算案有機會延遲公布。

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前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）原定於下月23日公布中期預算，但因迷你預算案引發經濟動盪而被迫下台。

前首相卓慧思（Liz Truss）本月中任命侯俊偉（Jeremy Hunt）接任財相後，原定下周一（31日）公布中期預算。

不過英媒引述消息指，辛偉誠（Rishi Sunak）周三（26日）會與侯俊偉會面商討此事，可能會推遲數天或數周公布中期預算，以便有更多時間評估政府財政狀況及想辦法填補龐大公共財政缺口。

祁湛明（James Cleverly）周三早上暗示或有延誤，指政府當初是在首相未換人的情況下制定中期預算公布日期。他表示現在剛換首相，辛偉誠正籌組新政府，也需要時間與財相確保預算符合其執政優先事項。

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他表示不清楚辛偉誠會否推遲日期，但距離原定公布日期只有數天，他認為政府為了確保施政方針正確，短暫延遲根本不是一件壞事。

《泰晤士報》指辛偉誠其中一個選項，是推遲數日公布，趕及於英倫銀行下月3日料宣布進一步加息前提交中期預算。他也可以再推遲一段時間，然後公布一份完整預算。

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責任編輯：鄭錦玲