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英國推遲至11月17日公布預算 傳設法填補3640億財政缺口

環球經濟金融 19:24 2022/10/26

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英國政府原定下周一（31日）公布中期財政預算案，但政府周三（26日）上午公布延期至11月17日公布，留任財相的侯俊偉表示，原有的中期預算案，將會升級為全面的秋季預算案，務求慎重地加入更準確的經濟預測。

侯俊偉（Jeremy Hunt）周三與新首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面後公布，推遲半個月公布預算案，屆時亦會是一份完整的預算案，當中包括降低債務水平的中期措施。他表示，推遲公布可給予各位內閣成員，有更多時間作出艱難決定。

（第二版更新延期公布）

辛偉誠獲澤連斯基邀請訪烏克蘭 承諾繼續援烏抗俄 【下一頁】

英媒較早時間已引述消息指，辛偉誠有意推遲公布預算案，以爭取更多時間與侯俊偉設法填補400億英鎊（約3,640億港元）的公共財政缺口。

《泰晤士報》報道，辛偉誠其中一個選項是推遲數日公布，趕及於英倫銀行下月3日料宣布進一步加息前提交中期預算。惟他也可以再推遲一段時間，然後公布一份完整預算。結果，新政府選擇推遲半個月，並公布完整的秋季預算好。

前財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）原定下月23日公布中期預算，但因迷你預算案引發金融市場動盪而被迫下台。時任首相卓慧思（Liz Truss）本月中任命侯俊偉接任財相後，並宣布提早至下周一公布中期預算。

辛偉誠組英新内閣 侯俊偉留任財相柏斐文官復原職 【下一頁】

留任外交大臣的祁湛明（James Cleverly）周三早上亦暗示或有延誤，指政府當初是在首相未換人的情況下，制定中期預算公布日期。他稱現在剛換首相，辛偉誠正籌組新政府，也需要時間與財相確保預算符合其執政優先事項。

他表示不清楚辛偉誠會否推遲日期，但距離原定公布日期只有數天，他認為政府為了確保施政方針正確，短暫延遲根本不是一件壞事。

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責任編輯：鄭錦玲

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