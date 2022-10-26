  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲業調查】港人外出用餐偏好改變　報告：6成人重視商戶科技體驗

商業 17:45 2022/10/26

分享：

分享：

有報告結果顯示，超過60%的香港食客重視由科技推動的直觀體驗。（資料圖片）

無縫的線上線下體驗不止對零售業非常重要，更延伸至其他服務行業，當中包括餐飲業。有報告結果顯示，超過60%的香港食客重視由科技推動的直觀體驗。

【俄烏戰爭】Zara母企全面出售俄國業務　買家一併接收租約、員工

支付平台Adyen公佈「Adyen香港零售報告2022—餐飲顧客體驗洞察」，結果反映食客外出用餐的偏好改變，亦說明統一的跨渠道體驗能令本地餐飲商戶更易留住顧客。

重視無縫連接線上線下體驗

報告發現，香港食客非常喜歡提供無縫線上和線下體驗的餐飲商戶。65%受訪者認為餐飲商戶（例如餐廳、酒吧和咖啡店），需要將它們的網上平台與實體店連接，方便顧客預約和落單。

有45%受訪者認為，所有餐廳都應該提供外賣服務，42%受訪者表示，希望餐廳服務員能根據他們的外賣或外送平台訂單，推介他們應該會喜歡的菜式。

66%受訪者希望　二維碼顯示食材營養價值

另外，科技亦能提升用餐體驗與顧客忠誠度。有61%受訪者相信，科技能提升用餐體驗，對其有益無害。66%受訪者希望，餐廳能利用二維碼顯示食材的原產地或營養價值。57%受訪者表示，他們對有採用科技以加快和便利用餐體驗的快速服務餐廳（例如快餐店或外賣店）的忠誠度較高。

歡迎休閒餐廳提供自助服務

同時，香港食客亦十分歡迎休閒餐廳提供的自助服務。48%受訪者表示樂意在餐廳、酒吧和咖啡店使用自助服務科技，但在較高級的餐廳則不希望自助服務。44%受訪者傾向無侍應（serverless）用餐體驗，即透過科技在座位上自行落單及付款。

忠誠計劃未達期望

不過，亦有不少人認為，現有的忠誠計劃未能達到食客的期望。66%受訪者認為餐飲及酒店商戶（例如餐廳、咖啡店及快餐店）需要改善顧客用餐或購物後，為他們提供的獎賞。

【戶戶送】戶戶送第三季「餐廳信心指數」跌至5.4　不足半成餐廳預計「0+3」提高收入

【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」
2022/09/28
【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」
【餐飲復常】每枱人數上限升至12人　中菜館訂座查詢增加2至3成
2022/10/06
【餐飲復常】每枱人數上限升至12人　中菜館訂座查詢增加2至3成
【復常人才挑戰】疫下餐飲業失6萬從業員　時薪80元亦無人問津
2022/10/10
【復常人才挑戰】疫下餐飲業失6萬從業員　時薪80元亦無人問津
【戶戶送】戶戶送第三季「餐廳信心指數」跌至5.4　不足半成餐廳預計「0+3」提高收入
今日
【戶戶送】戶戶送第三季「餐廳信心指數」跌至5.4　不足半成餐廳預計「0+3」提高收入

你可能感興趣

【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」
11:30 2022/09/28
【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」
【餐飲復常】每枱人數上限升至12人　中菜館訂座查詢增加2至3成
16:21 2022/10/06
【餐飲復常】每枱人數上限升至12人　中菜館訂座查詢增加2至3成
【復常人才挑戰】疫下餐飲業失6萬從業員　時薪80元亦無人問津
11:00 2022/10/10
【復常人才挑戰】疫下餐飲業失6萬從業員　時薪80元亦無人問津
疫情 網上購物 網購平台 市場拓展 數碼轉型 美食 科技產品 社交平台 餐飲 零售

上一篇文章

【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）

下一篇文章

【俄烏戰爭】Zara母企全面出售俄國業務　買家一併接收租約、員工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本旅行】富士山擬斥73億建登山鐵路　國際組織評價正面　能否成事？
【日本旅行】富士山擬斥73億建登山鐵路　國際組織評價正面　能否成事？
【香港出口】9月出口貨值連續5個月下跌　按年跌9.1%勝市場預期
【香港出口】9月出口貨值連續5個月下跌　按年跌9.1%勝市場預期
【通脹壓力】空中巴士向4國員工發放特別津貼　每名員工獲超過1.1萬元
【通脹壓力】空中巴士向4國員工發放特別津貼　每名員工獲超過1.1萬元
【零售】沃爾瑪重整女性貼身衣物及睡衣系列　看好市場需求
【零售】沃爾瑪重整女性貼身衣物及睡衣系列　看好市場需求
【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元
【adidas】adidas正式終止與Kanye West合作　停產Yeezy預計大蝕20億元
【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本
【日本遊】專家：日本受惠於港人報復性旅遊　10月1周內有1萬港人到訪日本
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款