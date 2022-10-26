【餐飲業調查】港人外出用餐偏好改變　報告：6成人重視商戶科技體驗

▲ 有報告結果顯示，超過60%的香港食客重視由科技推動的直觀體驗。（資料圖片）

無縫的線上線下體驗不止對零售業非常重要，更延伸至其他服務行業，當中包括餐飲業。有報告結果顯示，超過60%的香港食客重視由科技推動的直觀體驗。

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支付平台Adyen公佈「Adyen香港零售報告2022—餐飲顧客體驗洞察」，結果反映食客外出用餐的偏好改變，亦說明統一的跨渠道體驗能令本地餐飲商戶更易留住顧客。

重視無縫連接線上線下體驗

報告發現，香港食客非常喜歡提供無縫線上和線下體驗的餐飲商戶。65%受訪者認為餐飲商戶（例如餐廳、酒吧和咖啡店），需要將它們的網上平台與實體店連接，方便顧客預約和落單。

有45%受訪者認為，所有餐廳都應該提供外賣服務，42%受訪者表示，希望餐廳服務員能根據他們的外賣或外送平台訂單，推介他們應該會喜歡的菜式。

66%受訪者希望 二維碼顯示食材營養價值

另外，科技亦能提升用餐體驗與顧客忠誠度。有61%受訪者相信，科技能提升用餐體驗，對其有益無害。66%受訪者希望，餐廳能利用二維碼顯示食材的原產地或營養價值。57%受訪者表示，他們對有採用科技以加快和便利用餐體驗的快速服務餐廳（例如快餐店或外賣店）的忠誠度較高。

歡迎休閒餐廳提供自助服務

同時，香港食客亦十分歡迎休閒餐廳提供的自助服務。48%受訪者表示樂意在餐廳、酒吧和咖啡店使用自助服務科技，但在較高級的餐廳則不希望自助服務。44%受訪者傾向無侍應（serverless）用餐體驗，即透過科技在座位上自行落單及付款。

忠誠計劃未達期望

不過，亦有不少人認為，現有的忠誠計劃未能達到食客的期望。66%受訪者認為餐飲及酒店商戶（例如餐廳、咖啡店及快餐店）需要改善顧客用餐或購物後，為他們提供的獎賞。

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責任編輯：李智美