  • 24°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】瑞銀：金融互聯互通增強將推動大灣區發展　於深圳推數字化財富管理平台「瑞富眾」　

股市 19:07 2022/10/26

分享：

分享：

【大灣區】瑞銀子企深圳推數字化平台瑞富眾　目標為15萬美元以上內地中高收入人士、涉11城市

瑞銀子企瑞銀基金銷售（深圳）於深圳推出數字化平台「瑞富眾」（We.Ubs），目標客群為大灣區中高收入人士，即可投資資產介乎15萬美元至100萬美元。瑞富眾由瑞銀投資總監辦公室（CIO）支援投資觀點，投資者可透過瑞富眾透過應用程式，7分鐘即可開戶。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲指出，大灣區去年人口僅為6.1%，GDP為11.2%，中長線看好大灣區，該區更涉11個城市逾8000萬人口，可投資資金達40萬億美元，而香港私人財富管理公會的調查顯示，國際和國內的私人銀行預計未來5年內，香港地區管理來自中國的資產規模會從目前的38%提升至50%，而大灣區的發展是主要的動力。

料年底會推出更多經濟及內房政策

她預期，隨金融互聯互通增強，將推動大灣區發展和經濟增長，而深圳是大灣區的重心，也是發展金融科技最重要的基地之一，故集團選擇在深圳服務大灣區。

市況方面，瑞富財富管理投資總監辦公室（CIO）董事夏天指，市場仍需一段時間消化二十大報告及內地最新經濟情況，投資者可留意11月政治局會議及12月的中央經濟工作會議，料有經濟及內房方面信息釋出，預計內地經濟將於明年第二季復甦，「清零」政策亦將有所改變。

至於內房，他指，地方政府的財政支援有限，若由中央推出更多方向政策，將更具力度。

相關文章：

【新世界17】新世界醫療品牌Humansa旗艦店開幕　鄭志剛：目標年底大灣區共設30個據點

【互聯網】中播數據料車聯網多媒體業務最快年底於大灣區落地

記者：宋佩恩

港股 經濟 基金 大灣區 瑞銀 施政報告 中共中央政治局 共同富裕 財富及資產管理

上一篇文章

【業績｜內險】平保第三季少賺31%　新業務價值跌20%

下一篇文章

【英國經濟】英國中期財政計劃延至11月17日公布　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Adidas】Kanye West惹火言論爆煲、Adidas據報最快日內「割席」　若YEEZY系列告終有多傷？
【Adidas】Kanye West惹火言論爆煲、Adidas據報最快日內「割席」　若YEEZY系列告終有多傷？
【港股北水+夜期】北水再錄50.6億元淨流入　大手買騰訊美團　恒指夜期跌67點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水再錄50.6億元淨流入　大手買騰訊美團　恒指夜期跌67點（不斷更新）
【Whatsapp斷綫】Whatsapp恢復　一度死機兩小時、範圍廣及香港日本歐洲等多地
【Whatsapp斷綫】Whatsapp恢復　一度死機兩小時、範圍廣及香港日本歐洲等多地
【港交所388】港交所：發現恒指等期貨「冷靜期」軟件根本問題　科指期貨昨錯誤觸發、暫未訂恢復日期（第二版）
【港交所388】港交所：發現恒指等期貨「冷靜期」軟件根本問題　科指期貨昨錯誤觸發、暫未訂恢復日期（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升13點　ATM外圍股價偏軟（不斷更新）
【美股期貨】美滙指數跌穿110關　英鎊兌港元升穿9.1算　納指期貨跌1.6%（不斷更新）
【美股期貨】美滙指數跌穿110關　英鎊兌港元升穿9.1算　納指期貨跌1.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款