【大灣區】瑞銀：金融互聯互通增強將推動大灣區發展　於深圳推數字化財富管理平台「瑞富眾」　

▲ 【大灣區】瑞銀子企深圳推數字化平台瑞富眾 目標為15萬美元以上內地中高收入人士、涉11城市

瑞銀子企瑞銀基金銷售（深圳）於深圳推出數字化平台「瑞富眾」（We.Ubs），目標客群為大灣區中高收入人士，即可投資資產介乎15萬美元至100萬美元。瑞富眾由瑞銀投資總監辦公室（CIO）支援投資觀點，投資者可透過瑞富眾透過應用程式，7分鐘即可開戶。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲指出，大灣區去年人口僅為6.1%，GDP為11.2%，中長線看好大灣區，該區更涉11個城市逾8000萬人口，可投資資金達40萬億美元，而香港私人財富管理公會的調查顯示，國際和國內的私人銀行預計未來5年內，香港地區管理來自中國的資產規模會從目前的38%提升至50%，而大灣區的發展是主要的動力。

料年底會推出更多經濟及內房政策

她預期，隨金融互聯互通增強，將推動大灣區發展和經濟增長，而深圳是大灣區的重心，也是發展金融科技最重要的基地之一，故集團選擇在深圳服務大灣區。

市況方面，瑞富財富管理投資總監辦公室（CIO）董事夏天指，市場仍需一段時間消化二十大報告及內地最新經濟情況，投資者可留意11月政治局會議及12月的中央經濟工作會議，料有經濟及內房方面信息釋出，預計內地經濟將於明年第二季復甦，「清零」政策亦將有所改變。

至於內房，他指，地方政府的財政支援有限，若由中央推出更多方向政策，將更具力度。

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記者：宋佩恩