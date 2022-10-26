【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民

澳洲工黨政府公布上台執政後首份財政預算案，宣布將增加多類移民簽證配額。其中父母移民類別配額將增近1倍。技術移民配額亦會大增。澳洲政府料未來4年內，新移民計劃將為政府帶來9.35億澳元（約47.5億港元）額外稅收，但同時亦需花費4.87億澳元（約24.7億港元）提供更多服務。

澳洲政府考慮降低薪酬限制 增加臨時技術移民勞動力 【下一頁】

澳洲財長查默斯（Jim Chalmers） 周二（25日）晚公布財政預算案，宣布將技術移民及家庭團聚類簽證的年度永久移民配額，由16萬增加至19.5萬個。

其中技術移民計劃的簽證數目，將由原本的7.96萬個大幅增至14.24萬個，包括僱主擔保、獨立技術移民、偏遠地區，及州和領地政府擔保類別等。

而家庭團聚方面，澳洲政府將大幅增加父母簽證配額，計劃由上一年的4,500個增至今年的8,500個，增加近1倍。伴侶及子女簽證將繼續由需求帶動，澳洲不會設配額限制。澳洲亦將另外設500個其他類別的家庭團聚簽證，及100個特別資格類別簽證。

海外申請人及在澳洲居住多年的新西蘭公民，在申請技術移民簽證時，可獲優先審批。澳洲亦宣布將針對太平洋島國及東帝汶公民，推出一項全新「太平洋參與簽證」（Pacific Engagement Visa），明年起每年提供3,000個簽證名額，不會計算在年度19.5萬個配額中。

澳洲大增3.5萬個移民名額 護士工程師短缺 【下一頁】

澳洲人道主義簽證計劃名額不變，繼續維持13,750個，另外計劃未來4年內，為阿富汗難民提供1.65萬個簽證名額。有難民權益倡導人士批評，新一份財政預算案未達他們預期標準。

澳洲政府將在未來4年內，向內政部提供額外5.76億澳元（約29.3億港元）用作簽證審批，以及彌補維離案羈留中心運作的資金短缺，為難民團體提供更好的支援。

澳洲料移民計劃改變料在4年內，為庫房帶來9.35億澳元額外稅收，但亦需額外花費4.87億澳元提供更多服務，包括入學名額及語言課程。

莫里森（Scott Morrison）政府今年3月曾針對部分移民計劃，削減8.75億澳元（約44.46億港元）資金。澳洲政府是次亦宣布將重新恢復發放，惟數目減少約3億澳元（約15.2億港元）。

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責任編輯：李俊儀