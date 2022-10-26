【渣打業績】 渣打季績勝預期 第三季稅前法定溢利升近4成 股價一度炒高6%

渣打集團（02888）今日（26日）公布業績，第三季除稅前法定溢利按年升39.7%至13.9億美元；稅前基本溢利14.2億美元，升31.7%，按季則升7%，勝市場預期。股價一度升近6%，高見51.75元，收報50.2元，升2.7%，成交額1.1億元。

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季內，基本經營收入為43.2億元（美元，下同），按年升15%、按季升10%。淨利息收入19.3億元，按年升11%、按季升4%。其他收入增加23%至近23.9億美元。由於加息趨勢，上季淨息差為1.43%，按年擴大20個百分點、按季擴大8個基點。集團預期，今年全年淨息差平均約1.4厘，明年再擴闊至約1.65厘。

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按地區劃分，亞洲地區的盈利貢獻最大，稅前基本溢利10.6億元，按年增長14.7%；歐洲及美洲地區稅前溢利2.9億元，增長82%；非洲及中東地區溢利則按年跌26.6%，至1.6億元。至於市場最為關注的撥備情況，季內信貸減值支出2.3億元，按年增逾1.1倍、按季更升近2.4倍，包括中國商業房地產風險敞口1.3億元，以及巴基斯坦和加納主權評級被下調所產生的9,600萬元。

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渣打預期，今年全年收入將增長約13%（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算），與年初至今的增長一致，同時預期全年的平均淨息差約為140個基點；預期支出（不包括英國銀行徵費）將約為106億元，並預期信貸減值將略高於年初至今的18個基點年化貸款損失率。

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記者：郭秀慧