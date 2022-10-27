【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】Kolor主音Sammy＋ 越野跑手阿歹 帶領頑張學員挑戰虛擬紐約馬

繼柏林、倫敦及芝加哥馬拉松之後，紐約馬拉松亦將於11月6日一觸即發！樂隊Kolor成員Sammy （蘇浩才） 早前成立「頑張跑會」，請了著名越野跑手阿歹（謝覺偉）出任教練，Sammy在11月6日當天將帶領20位學員，一起穿上頑張戰衣及New Balance最新款跑鞋—FuelCell SC Elite V3紐約馬特別版，參加虛擬紐約馬賽事，並在比賽前接受訪問講講成立跑會及備戰經過。

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▲ Sammy將帶領20名頑張學員挑戰虛擬紐約馬賽事，Sammy旁為頑張教練阿歹。

Sammy表示成立頑張跑會主要都是自己想跑步，想訂立一個時間自己跑同時，又可以吸引大家在一個特定的地方跑步，藉此機會令很少機會跑步的跑友，甚至是平時沒有跑步的人聚集一起，並可以呼籲身邊朋友一起去跑，而跑會的成立就這樣開始。至於未來發展，Sammy表示順其自然，因為沒有想過將跑會商業化，暫時沒有想過下一步，並打算以目前方式繼續下去。

▲ Sammy指成立頑張跑會主要是令自己可以一直跑步，同時感染身邊朋友一齊跑。

至於為何找阿歹做教練，Sammy笑言與他很有緣，因為知道阿歹跑步表現出眾，所以一直有留意他，在跑步比賽認識對方，後來得悉阿歹亦有聽開Kolor的歌，大家互相吃過幾次飯後，Sammy就提出頑張跑會的構思，始終自己不是教練沒有資格教人跑步，要成立跑會就需要阿歹的專業知識，於是雙方一拍即合。

▲ Sammy與阿歹惺惺相惜一拍即合，一起帶領頑張跑會發展。

講到這幾個月跑會深刻的體驗，Sammy表示初初跑會成立時除了有一些跑友之外，亦有不少是歌迷，很多開頭都不太願意跑，甚至不會跑只是行，但過多兩三星期，有些已開始慢跑，身邊同學見到對方跑亦跟著一起跑，慢慢就由逢星期一的頑張例行練習，到同學互相自己約出來在其他日子再跑，有關進步過程是Sammy感到最深刻的。阿歹亦指開頭學生比較參差，因為很多都沒有跑過步，最記得的是見到有個較健碩的學生，開頭只能夠急步行，之後逐漸見到他慢跑，最近更成功跑到十公里，自己也覺得很感動。

▲ 見到學生由初初只是行路，到最後跑到十公里或更多，令Sammy及阿歹最為深刻感動。

今次頑張跑會將會有20名學員參加紐約虛擬馬賽事， Sammy表示最開心是大家可以一起跑馬拉松，在同一日內互相鼓勵，盡自己最大能力完成。他表示當日會與太太盧巧音 Candy 一起落場參與，由於Candy最近較少練習，未必能完成全馬，但無論如何亦會跑一段支持大家，自己則希望刷新個人全馬最佳時間，能夠在3.5小時內完成。

▲ Sammy太太盧巧音將會一起落場參與虛擬紐約馬。

阿歹因為十一月初將會代表香港到泰國清邁出戰世界山徑越野跑錦標賽，所以未能與頑張學員一起出戰虛擬紐約馬。雖然如此，阿歹表示幫到他們完成才是最重要，訓練路上與頑張學員一齊練習的感覺，相信會較比賽當日與他們一起跑的感覺更大。

▲ 阿歹希望所有參加虛擬紐約馬的頑張學員都能完成賽事。

至於如何為學員訓練全馬，阿歹表示一個星期會為學員帶來兩課練習，因應學員狀態去調節訓練方式，包括配速跑、間歇跑、長距離慢跑及斜路練習等，最重要是陪他們一齊跑及訓練，由於大部分學員都是第一次跑全馬，並非追求時間，所以幫助他們完成才是最重要。比賽路線方面，阿歹特別為學員帶來馬鞍山海濱長廊至濱景花園來回的路段，他表示因為有山勢及建築物遮擋陽光，學員會跑得舒服一點，讓學員盡量保留體力完成賽事。

▲ 阿歹指每周兩課不同的練習，相信足夠令學員完成全馬。

講到未來跑步目標，阿歹表示自己只想繼續跑，跑到不能跑為止，至於Sammy則希望可以盡快跑實體馬拉松並跑出好成績，藉著這個成績達到世界各地馬拉松以至波士頓馬拉松的入場門檻，希望至少能完成六大馬拉松。

▲ Sammy希望在不久將來的實體賽跑出好成績，未來將會挑戰六大馬。

問到有甚麼跑步心得，阿歹直言：「求快先求慢！」，因為跑步需要打好根基，才去強化自己，所以慢跑很重要，同樣重要的是「堅持」，只要有目標，我們就要堅持下去。Sammy亦同意阿歹的看法：「慢慢跑就會快！」，因為跑步是一個很公平的運動，需要累積，不可以操之過急，「練幾多就有幾多！」。他亦經常提醒自己：「跑步真的可以跑一世！」很勵志！

▲ 阿歹及Sammy深信慢跑是跑得快的致勝之道，Sammy更認為跑步可以跑一世！

今次頑張學員將會穿上NB FuelCell SC Elite V3挑戰虛擬紐約馬，Sammy表示自己之前亦有穿過NB FuelCell SuperComp Trainer及NB FuelCell RC Elite V2，前兩次全馬比賽都是穿上RC Elite V2，自己很喜歡。他指SC Elite V3推進力再強一點，一般碳板鞋的回彈力令雙腳及肌肉負荷很大，但NB 碳板鞋相對其他品牌舒適，所以他個人通常會考慮NB 這系列的鞋。他又指SC Elite V3前後落差 (Heel-Toe Drop) 很好，令自己跑步動作可以很流暢，而落地舒適相信是兩層FuelCell 所帶來的效果，所以覺得值得推介，未來比賽亦會穿上這對跑鞋出戰。

▲ 頑張跑會學員將會穿上NB FuelCell SC Elite V3挑戰虛擬紐約馬。

阿歹亦指SC Elite V3鞋底夠硬淨，感覺較之前一代跑鞋來得紥實及穩陣，對加速及穩定發揮很有幫助，跑鞋使用網面包腳亦十分舒服，相信將為頑張學員帶來理想表現。

▲ NB FuelCell SC Elite V3跑鞋設有雙層FuelCell泡綿中底，搭配碳纖維板及創新的Energy Arc技術為跑手帶來出眾能量回傳效果，加上輕盈透氣鞋身，定能為馬拉松跑手帶來優秀表現。

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作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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