無懼波動 靈活多元更「出息」



重要提示:

I. 貝萊德全球基金-動力高息基金奉行靈活的資產分配政策，力求提供高收入水平。基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源，並可投資於全球各地的全線認可投資，例如定息可轉讓證券，包括企業及政府發行產品、備兌認購期權及優先股。

II. 基金採用動態資產配置策略，可能於定期調整時承受更高的交易費用。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券，可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。

III. 基金需承受與優先股有關的風險、貨幣匯率風險、新興市場風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括民幣計值類別的貨幣兌換風險、對外資限制的風險及或然可換股債券風險。

IV. 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。

V. 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

VI. 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。

VII. 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。



在通脹升溫和經濟衰退的雙重憂慮下，風險資產及避險資產均面臨壓力，環球主要國家股票今年均告下跌，美國股票更是自全球金融危機以來連續三季錄得負回報¹，債券市場亦見大幅波動。面對更高通脹、更高波幅、更多市場驟變，這些前所未見的新市場環境，全方位的多元資產收益策略或者能為投資者帶來不一樣的出路。

放眼全球高收益機遇 發掘互補性資產

要尋找更高收益以抵禦通脹，投資者應更廣泛地開拓多元化收益來源，突破傳統投資領域，考慮於組合加入非傳統、互補性收益資產²，例如備兌認購期權、有抵押債務證券、浮息貸款、環球房地產投資信託基金（REITs）及優先股等。這些互補性收益資產與傳統資產類別相關度較低³，可助分散投資組合風險。然而此類互補性資產結構上相對複雜，個人投資者較難涉獵，但亦因此可能蘊藏較少人留意的高收益機遇。

將波動轉化為收益潛力

近期市況大起大落，令不少投資者感到束手無策，一般投資者只看到波動的負面，但事實上波幅反過來也可創造收益機遇。舉例來說，利用備兌認購期權策略 (即持有個別股份的同時沽出該股的認購期權，從而收取期權金作為額外收益)，能受惠於較高市場波幅，因其能以更有利條款沽出認購期權，從而產生更多收入。此外，市場波動亦令部分債券重新定價，使收益率更加吸引，並蘊藏升值潛力。

多元化及靈活性為致勝關鍵



市場環境急速變化，面對股債齊跌，需要更迅速調配，亦意味投資組合需要更多元分散。貝萊德動力高息基金在全球各地投資於超過10個收益資產類別及1,000多隻個股及債券⁴，旨在靈活捕捉最佳收益機遇。基金亦會因應市況而對資產配置作出戰略性調整，例如今年上半年基金盡量減低對利率敏感度較高的新興市場及發達國家投資級別債券配置，目前在高收益債券及浮息貸款等領域發掘機遇，希望把握波幅所帶來的收益及資本增值潛力。歷史數據顯示基金高收益債券高低位配置分別為33%至16%⁴，可見投資組合彈性可以非常高，其靈活性在現市況下尤其重要。

了解更多基金詳情：blackrock.com/hk/dhi

1. 資料來源：彭博，根據標普500指數，截至2022年9月30日。指數回報僅供說明之用。指數表現回報並不反映任何管理費、交易成本或費用。指數未經管理，投資者無法直接投資於指數。

2. 以上資料僅供參考說明用途，請詳細了解該產品投資標的各資產類別的相關特性及風險。資料來源：貝萊德，截至2022年9月30日。

3. 資料來源：貝萊德，截至2022年8月底。關聯度是根據貝萊德動力高息基金內的個別相關互補性收益資產類別，以貝萊德獨創短期風險模型計算，與傳統收益資產類別（環球債券及環球股票）相比較。環球債券以巴克萊環球綜合（美元對沖）指數代表；環球股票以MSCI世界指數代表。環球基建 (以標普環球基建指數代表) 、環球房地產信託基金、浮息貸款、優先股及新興市場債券與環球債券的關聯度分別為0.26, 0.36, 0.21, 0.48及0.54。浮息貸款及亞洲債券（以JPMorgan新興市場債券指數）與環球股票的相關性分別為0.41及0.39 。(關聯度介乎+1（最大正關聯度）至-1（最大負關聯度）之間。指數表現僅供參考。投資者不可直接投資於指數。以上資料僅供參考說明用途。在做投資決定前，請詳細了解該產品投資的資產類別的相關特性及風險。

4. 資料來源：貝萊德，截至2022年8月底。

5. A6股份類別旨在每月派息。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則。A6股份類別年息率 =（派息╱除息日之資產淨值）* (12*100)。成立日期：A6美元股份類別：2018年2月6日。基金實際上可能從資本派付股息。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的基金銷售文件，包括風險成份。本資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。本資料及貝萊德網站（http://www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。BlackRock®乃BlackRock, Inc.,或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。©2022 BlackRock, Inc. 版權所有。MKTGH1022A/S-2466179

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