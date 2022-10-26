  • 25°C
香港時間 : 20221026日 (週三) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬

股樓投資 16:55 2022/10/26

分享：

分享：

將軍澳日出康城半新盤再錄蝕讓買賣。中原地產伍錦基說，LP6第3座高層L室，實用面積312平方呎，一房間隔，座向北方，去年11月放盤，最初開價763萬元，其後連續減多口價，終劈價213萬元，以550萬元易手，實用呎價約17,628元。

資料顯示，原業主於2019年1月以581.9萬元一手買入單位，持貨逾3年，現賬面蝕約31.9萬元離場，物業期內蝕5.5%。從相片可見，單位內籠新淨，可即買即住。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

伍錦基透露，屋苑對上一宗同類型單位成交於本月錄得，為5座中層K室，實用面積307平方呎，以540萬元易手，實用呎價約17,590元。

同場加映【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

同場加映【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

LP6 日出康城 將軍澳 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【港交所388】港交所暫停 恒指期貨產品市場波動調節機制

下一篇文章

【渣打業績】 渣打季績勝預期 第三季稅前法定溢利升近4成 股價一度炒高6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點
【姜濤季前賽】麥當勞金鐘旗艦店化身籃球場 粉絲又一打卡新熱點
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略
【電動汽車】正面與Tesla競爭 傳豐田擬重啓電動車戰略
麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元
麗城花園三房553萬沽　重返2015年水平　實用呎價僅9668元
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款