【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬

將軍澳日出康城半新盤再錄蝕讓買賣。中原地產伍錦基說，LP6第3座高層L室，實用面積312平方呎，一房間隔，座向北方，去年11月放盤，最初開價763萬元，其後連續減多口價，終劈價213萬元，以550萬元易手，實用呎價約17,628元。

資料顯示，原業主於2019年1月以581.9萬元一手買入單位，持貨逾3年，現賬面蝕約31.9萬元離場，物業期內蝕5.5%。從相片可見，單位內籠新淨，可即買即住。

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伍錦基透露，屋苑對上一宗同類型單位成交於本月錄得，為5座中層K室，實用面積307平方呎，以540萬元易手，實用呎價約17,590元。

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