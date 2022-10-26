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【環保耳機】採用水瓶回收材料　Sony推「地球藍」LinkBuds S 耳機

科技 19:05 2022/10/26

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Sony LinkBuds S的新耳機機身及充電盒外殼，均由水瓶回收材料製造而成。

Sony為呼應「Road to Zero」環保政策，積極探索利用不同環保物料生產科技產品的可塑性。Sony昨（25日）宣布，為LinkBuds S無線耳機推出「Earth Blue（地球藍）」版本。Sony LinkBuds S的新耳機機身及充電盒外殼，均由水瓶回收材料製造而成。

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Sony LinkBuds S Earth Blue版本的耳機機身和充電盒外殼，都是藉由飲水機的藍色大型樹脂空瓶回收再製作為其中的原料，將傳統回收材料與寶特瓶高黏性的材質混合再造而成，呈現出藍白雲石紋理的設計。Sony表示，每一對LinkBuds S Earth Blue的紋路都會是獨一無二。

另外，LinkBuds S Earth Blue加入多點連接（Multi-point Connection）支援，但其他規格則與LinkBuds S一樣，主打 IPX4防水機身，只重4.8克，提供主動降噪和通透模式，單次充電可以連續使用6小時（開啟主動降噪），充電盒則可提供額外14小時使用時間。

Sony LinkBuds S Earth Blue版將於在10月底上市，售價為199.99美元（約1,570港元）。

【機迷熱話】Sony發布Xperia 1 IV遊戲版　Xperia Stream電競套件打造循環氣流

責任編輯：曾曉汶

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