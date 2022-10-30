湯文亮：賣樓時才知買得貴

幾年前，在細價樓大熱的時候，不少買細價樓的業主向筆者說，細價樓升幅速度比中型單位、豪宅等快得多，甚至報紙亦會說「細價樓，真架勢」，擁有豪宅的人真蠢，應該投資細價樓而非豪宅。筆者只能引用唐代文學家韓愈《原道》的話：「坐井而觀天，曰天小者，非天小也，其所見小也。」

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細價樓一手價太高

細價樓存在的最重要的目的，是協助未有樓的市民變成業主，但由於升幅太快，細價樓都變成奢侈品，呎價貼近舊式豪宅，這絕不是值得恭喜的事。但不少細價樓業主說，細價樓呎價與日俱升，問筆者為何會唱淡細價樓，是否吃不到的葡萄是酸的？

細價樓的業主可能不知道，當時細價樓或者納米樓單位，最初出現於市場時，樓價只是地產商的要價，並不是真正的市價。經過一段時間，有細價樓業主出售，而亦有人接貨，才會出現真正的市價。不過，那些賣樓的業主會發覺，當年他們買入細價樓的時候，的確是買得貴了一些，付得貴都可以說是架勢！

筆者相信第一次買樓的人，大多數會揀樓市暢旺的時候，因為買了樓之後樓價繼續上升，最低限度在心理上過到自己關卡，甚至會嘉許自己在適當時候決斷英明。其實，這些連糖衣毒藥也談不上，因為只是見到，吃不到糖衣。

當樓市轉勢，他們便會發覺，當日要搶才可以買到的單位，今日大幅降價仍然沒人接手，物業代理已經為他們設計好一個暫時不能用的答案，就是香港經濟不好。但香港雖然受疫情困擾，但經濟仍然不是太差，最低限度在3年疫情期間，中原指數曾經到達頂峰。於是唯有以加息為藉口，賣樓的細價樓業主說擔心加息，光榮賣樓，還笑那些不願賣樓的豪宅業主，加息之後他們不知怎麼算？

加息後應如常生活

回想一下，細價樓業主買樓時，笑那些豪宅業主所買的單位升幅太慢，不及細價樓架勢。到了今日賣樓，他們又笑那些豪宅業主很難賣樓，加息之後不知怎麼算？可以怎麼算，繼續住、繼續供樓，起碼好過賣了樓的業主，不用頻頻撲撲找樓租。

節錄自第782期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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