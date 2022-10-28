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【裝修攻略@iM網欄】報價要問清楚 連工包料不用煩？

名人薈萃 09:00 2022/10/28

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重點訊息：戶主應在報價前想好有甚麼是希望自購，不用裝設公司包。裝修時，選擇「連工包料」的公司，能慳錢嗎？

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

一般來說，全包的好處是裝設公司能夠以折扣價向合作商戶取得貨品。例如旺角某門市，有「熟客八折、師傅六折」的做法。單從這方面看，全包是雙贏的。

然而，合作商戶有限，戶主必須問清楚包的是甚麼，有沒有戶主想要的顏色、款式、品質組合。市面上一些專業設計公司，提供給戶主的「木皮面料選擇」可能也只有幾種，近色的只有一兩種，可能當中沒有一款是戶主喜歡的。

選擇「連工包料」，戶主要提早在報價階段商談選材決策，否則極易中伏。

最後，記得詢問師傅，如果個別項目最終選擇自購，會如何減費。一來你可藉此了解來貨成本，二來有甚麼爭議時，大家也有彈性處理的標準。

連工包料是慳錢還是中伏，戶主還要注意以下幾點：

1. 師傅要老實

否則找來次貨、陳列品、特價貨等等，即使牌子一樣，質量也打折。

2. 東西要合襯

一致性本身就有美感，不要單獨考慮每件貨，貪方便「睇啱就買」。

3. 日後能替換

有時候，太過獨特或舊款的東西很難找替換，例如比一般尺寸大的方形去水位……

4. 免費級質量

比如說「義務幫你出埋格局圖」，那當然很著數，但通常這些免費服務是有限制的，很多時會遺漏細節（例如只是顏色和家具尺寸的拼湊，忽略了抽氣扇、窗簾槽、冷氣位等細節），採用這圖去指導你下一步行動，自然容易中伏。

5. 是否需要格價揀款

師傅是不會幫你格勻全港價格的，一般都是「旺角一轉搞掂晒」。如果屬值得多看數間揀款式的項目，又或者師傅其實沒有特別折扣，戶主可考慮自行選購。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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