▲ 【2022雙11】阿里巴巴：用戶忠誠度將為未來最具確定性的增長來源

內地即將踏入電商促銷節「雙11」，阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓產業發展和運營中心總裁楊光（花名：吹雪）表示，即將舉行第14年的天貓雙11全球狂歡季，共有超過29萬個品牌參與，提供超過1,700萬件優惠商品。楊光稱，阿里巴巴並會為品牌和商家提供多種工具，加強他們發展會員計劃及促進新產品發佈，從而幫助他們在這次雙11及往後取得成功，又稱「用戶的忠誠是未來很長時間最確定性的增長來源」。

吹雪表示，今年天貓雙11從趨勢行業的產品供給到創新的營銷方式，將幫助商家與消費者建立更加緊密的連繫，提升商家的經營確定性，滿足消費者在每個細分領域的需求。

他又指，天貓和淘寶擁有中國最高質量的消費者，期待在本屆天貓雙11成為合作夥伴的最佳用戶增長引擎，幫助品牌展現創新的能力，也能夠不斷地通過技術和創新，為消費者提供更長周期的價值，並且轉化成為合作夥伴的確定性增長。

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記者：李哲毅