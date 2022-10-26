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【日圓匯率】「日圓先生」榊原英資：明年日央行或加息　日圓兌港元跌至4.59算

環球政經 16:38 2022/10/26

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 有「日圓先生」之稱的日本前財務官榊原英資（Eisuke Sakakibara）認為，明年日圓兌美元匯率可能進一步貶值至170水平，為32年來的最低水平，意味著每百日圓兌港元會貶至4.59。

榊原英資表示，現時大多數商界人士預計，日圓會進一步貶值至約170美元的水平。但他預計，當日本央行行長黑田東彥的任期於明年4月結束後，如果經濟過熱，日本央行將在明年稍後時間開始加息。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

日圓走弱，日本政府9月出手干預日圓匯率，規模達創紀錄的2.8萬億日圓。但效用不大，日圓兌美元上周跌破150水平，創自1990年8月以來的新低，隨後日圓兌美元匯率回升至146左右，疑似是日本政府再次出手干預。

榊原英資指，即使當局繼續干預滙市，也不會有太大效有。他又認為，當局知道相關干預行動本身並沒有那麼有效。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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經濟 加息 日本 日本央行

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