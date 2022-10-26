【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對

2022 年全球新冠肺炎疫情持續，美聯儲進入加息週期，俄烏戰爭持續不止，強積金於不同資產類別出現回報差異的情況。截至2022年10月23日，GUM 強積金綜合指數下跌 58 點 (-22.7%)，報 198 點。三大主要指數有不同程度的表現，股票基金指數跌 102 點 (-28.6%)，報 254 點；混合資產基金指數跌 61 點 (-23.7%)，報 198 點；固定收益基金指數跌 8 點 (-6.1%)，報 120 點。期月內強積金每人平均虧損3,007 元（以強積金計劃成員總數 4,573,000 人、截至 2022 年 6 月 30 日計算），而年初至今人均則蝕 59,050 元。

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股票基金表現分析：

香港及大中華區市場方面，大中華資產受到了新冠疫情封鎖措施、房地產危機和中美關系重新緊張的壓力影響，表現低迷。

美國市場方面，美聯儲今年累計加息幅度已達 3 厘，股債市受高通脹和經濟衰退預期影響，今年呈下跌趨勢。

歐洲市場方面，英國政府取消減稅計畫激勵 10 月歐股一度小幅回升，但是今年歐股仍受俄烏戰爭、能源短缺影響墮入熊市。

日本市場方面，由於日圓持續貶值以及全球高通脹和經濟成長惡化帶來負面影響，日本股市走跌。

亞洲市場方面，亞洲股市走勢不一，東北亞股市受中美科技緊張局勢表現低迷，東南亞則受惠觀光復甦，令亞洲股市表現波動。

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強積金總資產規模變化反覆，截至9月底跌穿1萬億港元。資產流向方面，強積金成員於2022年1月至9月持續將他們的資產從混合資產基金轉出。2022年1月至9月的資金淨流動是由混合資產基金（約94.1億港元）轉換至固定收益基金（約22.7億港元）及股票基金（約71.4億港元），當中最多流入至香港股票基金、香港股票(追蹤指數)基金及強積金保守基金。

GUM 執行董事王玉麟表示︰「強積金本年至今整體未錄得正回報，但作為長期投資及市民退休金的重要支柱，強積金是僱主僱員都不容忽視的議題。我們亦建議投資年期超過五年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置，可提高長線投資回報。」



GUM 提出四項建議予僱主及強積金成員︰

1. 僱主審慎選擇 2 至 3 個表現較佳的計劃

2. 僱主給予僱員計劃選擇權

3. 僱員訂立明確回報目標

4. 投資年期超過五年的僱員應該在跌市期間，維持高風險資產的配置

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責任編輯：陳詠妍