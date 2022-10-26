▲ 【大行業績】德銀第三季利潤超預期 交易熱潮推動投行業務收入

德意志銀行（Deutsche Bank）公布第3季業績，期內雖然交易撮合（dealmaking）活動降温，但由於交易熱潮，帶動投資銀行業務收入增長，該行上季淨利潤增長465%至 11.15億歐元（約87.8億港元），好過市場預期的8.35億歐元（約65.8億港元）。

德銀已連續9個季度錄得盈利，但該行警告，環境越來越具有挑戰性，而且成本壓力加劇。德銀上季為潛在不良貸款撥備3.5億歐元，較去年同期的的1.17億歐元有所增加。德銀上調投資銀行業務收入預期至「略高」，而此前預期為「基本持平」。

傳德銀正削投資銀行員工數目

德銀上季投資銀行業務總收入增長6%，好於分析師預期的1.4%，但發起及諮詢業務收入則下降85%，多過預期的跌61%。固定收益及貨幣交易收入增長38%，好於預期的26%。

有外電引述知情人士指，德銀正在削減其投資銀行員工，因為融資交易縮減，迫使該行須限制成本，行政總裁Christian Sewing周三向員工發信指：「我們必須繼續密切關注成本」。

近兩周爆出負面消息

近日德銀負面消息連連，德國檢察官上周搜查德銀總部，以調查涉數十億歐元的稅務欺詐計劃，本周有德國消費者組織表示，正在起訴德銀資產管理部門 DWS，稱其涉嫌在營銷材料中歪曲基金的綠色資料。

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編輯：李哲毅