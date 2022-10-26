業主睇淡後市 泓景臺兩房帳蝕62萬元離場

西九四小龍有業主睇淡後市，長沙灣泓景臺現兩房「筍盤」成交，原業主帳蝕62萬元離場。

美聯黃育強表示，泓景臺3座低層C室，實用面積470平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，由於項目位置方便，吸引區內客承接，據悉單位原叫價820萬，調減22萬，折合實用呎價約16,979元。資料顯示，原業主於2019年5月以860萬元入市，是次轉手帳面蝕約62萬元離場，物業於約3年内貶值逾9%。

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