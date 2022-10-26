【港交所388】港交所暫停 恒指期貨產品市場波動調節機制

港交所(00388)表示，暫停衍生產品市場的恒生指數期貨產品之市場波動調節機制。港交所發通告指，因外部供應商軟件問題，香港期貨交易所現暫停恒生指數期貨、恒生中國企業指數期貨、恒生科技指數期貨、小型恒生指數期貨、小型恒生中國企業指數期貨現月合約，及下月合約之市場波動調節機制，直至另行通知。期交所現正與供應商合作解決問題，並將適時發布進一步的公告。港交所現貨市場之市場波動調節機制則不受影響，運作如常。該股全日收報233.6元，上升4.2%。

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另外，財經事務及庫務局長許正宇表示，行政長官在上星期發表的《施政報告》中指出，政府支持港交所明年修改主板上市規則，以便利具規模但尚未有盈利或業績支持的特專科技企業上市。港交所現時正就具體建議諮詢市場意見。他指出，《施政報告》亦提出由港交所構思活化創業板，即現時主板之外的第二板塊，服務中小型發行人，為中小型及初創企業提供更有效融資平台。就此，港交所已在上市委員會下成立專責小組，檢討創業板的功能和定位。

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