【餐飲行業】第三季「餐廳信心指數」約四餐廳預計放寬檢疫將提高第四季收入 八成半餐廳表示沒裁員打算

戶戶送公布 2022 年第三季「餐廳信心指數」的調查結果。結果顯示本地餐廳對整體業績的滿意度輕微下降，由第二季的6.4（10分滿分）跌至第三季的5.4（10分滿分）。但普遍受訪餐廳對餐飲業前景仍然樂觀：37%受訪餐廳對第四季經濟環境持正面態度，高於上一季的 36%。

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受新冠疫情影響，堂食業務增長放緩，在本年第三季期間，香港確診個案回升，即使社交距離措施放寬，僅有26%受訪餐廳的堂食收入錄得升幅。而56%餐廳的收入錄得下跌，30%則表示收入維持不變。隨著9月初每日平均感染人數再次突破一萬關口，今年中秋節期間，只有19%受訪餐廳的堂食業務收入比去年有所增長，當中81%的餐廳更表示他們在今年暑假期間的堂食收入與去年相若，甚至錄得下跌。

在營運壓力方面，最多受訪餐廳認爲第三季度最大的營運壓力來自於人工成本 (41%)，租金則排行第二 (37%)，緊隨其後為食材價格 (22%)。隨著社交距離措施逐步放寬，餐飲業發展漸漸復甦，44%受訪餐廳表示，曾於第三季度增聘人手，

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第三季度期間，雖然餐飲業繼續面臨旅遊及其他疫情限制措施的不確定性，受訪餐廳對業界前景的信心仍由上季的 39%輕微上升至 41%，85%受訪餐廳並不計劃於第四季裁員，而78%則表示不會關閉任何分店，此外，15%餐廳更打算於第四季開設新分店。對於政府放寬防疫措施，有41%受訪餐廳預計「0+3」入境檢疫安排將提高第四季的收入。

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戶戶送香港區總經理許志賢表示:「戶戶送一直以成為消費者首選的美食外送及生活百貨送遞平台為目標。隨著香港疫情逐步穩定並踏上復蘇之路，我們對本地餐飲業一如既往充滿信心，並致力於滿足市民對外送服務日益增長的需求，務求讓顧客隨時隨地獲得各種美食及生活所需。戶戶送將於11月慶祝來港7週年，作為餐飲業界的重要持份者，我們將繼續從多方面支持餐廳夥伴的外賣業務，協助他們應付疫情以及市場變化所帶來的挑戰。」

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記者：鄭日棱