【薪酬調查】ECA：今年香港僱員薪酬實際增1.6%　受惠低通脹增幅勝新加坡

ECA International（ECA）最新的「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，香港僱員在 2022 年的實際薪酬增長（即名義薪酬增長減去通脹率）為 1.6%，並預計 2023 年的實際薪酬增長將維持不變。

ECA指出，今年香港僱員薪酬名義上的增長為3.5%，並預計在2023年將進一步上漲 4.0%。與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地的低通脹率，使今年及明年的實際薪酬將出現增長。盡管明年的通脹率預計將從 1.9%上升至 2.4%，由此會抵銷名義薪酬大幅增長的優勢，然而，香港僱員的購買力增長速度仍將高於全球多個地區。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash 最實際

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，香港僱員的平均薪酬增幅為3.5%，遠高於2021年的2.5%，並預計2023年的薪酬增幅將恢復至疫情前的水平。。此外，香港僱員亦受惠於較全球其他地區為低的通脹率，使其 2022 年實 際薪酬增長為 1.6%，是亞太地區內錄得第５快增長的地區，並遠高於新加坡，因新加坡僱員2022年的實際薪酬錄得1.7%的下降。

今年新加坡僱員名義薪酬增長為3.8%，並預計明年的名義薪酬增長將進一步上升至4.0%。新加坡今年的通脹率為5.5%，與亞太地區的平均通脹率相若，並預計2023年的通脹率將下降至3.0%。

【大行點睇】財險盈喜料首三季多賺3成 大行唱好最牛睇11.97元 潛在升幅逾4成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

因此，新加坡 2022 年實際薪酬下降 1.7%，並預計於明年上升 1.0%，不過仍低於 2023 年亞太地區平 均增長率的 1.3%。

關禮廉表示：「儘管新加坡 2022 年的薪酬增幅高於近幾年，但通脹飆升則意味著更多的僱員所獲得的 實際薪酬下跌。新加坡僱員今年的實際薪酬將下降近 2%。」ECA預計新加坡明年的實際薪酬增幅將恢復增長，但與亞太地區的其他國家相比則只有輕微的增幅。

2022年亞太區十大實際薪酬預測增長排名

國家/地區 2023 年實際薪酬預測增長率（%） 2022 年實際薪酬增長率 （%） 印度 4.6 2.1 越南 4.0 3.2 中國大陸 3.8 3.7 柬埔寨 2.2 0.4 馬來西亞 2.2 1.6 泰國 2.2 -1.8 台灣 1.8 0.6 菲律賓 1.6 0.2 香港 1.6 1.6 澳門 1.6 0.9

ECA International 是全球領先顧問機構，通過資訊、軟件及專業知識協助企業管理在世界各地的人才派 遣。ECA 今年的「薪酬趨勢調查報告」以 68 個國家及地區的數據為依歸，為本地僱員分析現時及預期的薪酬增長。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機