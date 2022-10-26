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【強積金】積金評級：年內MPF累虧2860億、人均輸6.24萬元　5類基金10月仍錄正回報　積金局：切勿捕捉市況

Hot Talk 15:42 2022/10/26

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【強積金】積金評級：年內MPF累虧2860億、人均輸6.24萬元　5類基金10月仍錄正回報

環球資本市場受壓，恒指本周更跌至13年多低位，積金評級（MPF Rating）指出，強積金10月份帳面投資虧損估計約270億港元，年初至今累虧2860億元。以香港457萬名強積金成員計，10月人均損失5900元，年內平均虧6.24萬元，令平均強積金賬戶結餘跌至20.6萬元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，港股下跌對強積金成員的影響亦不容忽視，但強調金融市場下跌並非強積金體系造成，而強積金制度仍然是高度穩健和安全的，強積金成員必須保持分散及長線投資。在跌市中，損失比別人少就算是贏。積金評級續指，每個強積金受託人都有提供預設投資策略 （DIS） 基金，是現成的低收費多元化基金選項。

強積金今年表現或成海嘯後最差　中港股票10月大幅跑輸

積金評級指出，若10月最後一周市場平穩，月底強積金總資產將約9420億元，為2020年5月以來低位。今年首10個月，強積金所有基金累虧23.59%，或成為2008年以來最差的年度表現，當年強積金虧損27.35%。

該行指出，香港及中國股票基金為強積金最大的資產類別，月內港股大跌正是強積金總資產下跌的主因。中港股票基金10月跌12.07%，為積金評級分類中表現最差的分類，遠超第二差的亞洲股票基金月內跌3.92%。'

環球歐美股票基金10月表現理想　DIS也錄正回報

美股基金、歐股基金、環球股票基金為10月表現最佳的基金分類，月內回報分別有5.54%、4.43%和3.79%，預設投資策略基金（核心累積基金）月內回報也有1.89%，而貨幣市場基金也有0.01%回報。

綜合首10個月表現，美、歐、環球股票基金累計跌幅也逾兩成，仍較中港股票基金同期跌37.28%為好。

積金局：毋須過份擔心

積金局回應稱，強積金是超過40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況以免得不償失。

積金局指，過去21年，強積金在14年錄得正回報，至今年6月底強積金制度實施以來的年化淨回報2.8%，較年化通脹率高1個百分點，顯示強積金長遠經得起考驗。

積金局建議計劃成員，應定期（例如半年或一年）審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。

相關文章：

【MPF】今年MPF負回報21% 人均帳戶供款慘蝕5.6萬

【MPF】GUM：9月份強積金總資產跌穿1萬億元　資金轉入保證基金和強積金保守基金

編輯：麥德銘

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