【電費加價】 中電指發電成本續升 燃料帳負結餘不斷擴大 明年加電費無可避免

今年國際能源價格大幅上漲，中電（00002）及港燈（02638）已多次預告將上調電費。中電總裁蔣東強直言，明年電費上調不可避免，正與政府商討，會適時公布結果。中電股價午後升幅擴大，高見53.35元，最多升2.9%，最新報53.15元，仍升2.5%。

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蔣東強預計，今年中電燃料開支將超過200億元，而且燃料帳負結餘正逐步加深，由去年底的約負11億元，到今年6月底已加深至負結餘約20億元，在能源價格維持波動下，承受龐大且沉重的壓力，今年底的負結餘水平將進一步加深。

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他又指，中電11月份的燃料調整費，將由今年1月每度電38.6仙升至54.8仙，淨電價亦升12.6%。他認為，本港的燃料價格波動已較其他城市相對溫和，如東京、新加坡、柏林、羅馬及倫敦等地的住宅電費，由去年初至今年9月，已累升44%至102%不等。

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記者：郭秀慧