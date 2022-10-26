保利等油塘高超道項目命名為朗譽 主打一至兩房 滿足市區上車客

保利置業 （00119）與尚嘉控股合作的油塘高超道29號項目，今日命名為朗譽（CHILL RESIDENCE），保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽已獲批預售樓花同意書，樓書的籌備工作已接近尾聲。料月內上載樓書，最快有機會下月推售。定價料參考九龍東區項目及近期新盤成交，指近期多個發展商陸續積極推盤，而項目所在區域新盤供應不多，項目單位能滿足上車客需要。

朗譽由2座住宅大樓組成，提供634伙，實用面積由246至1,601平方呎，其中標準單位戶型開放式至三房一套戶型，標準單位實用面積由246至730平方呎，主打一至兩房戶型，佔近8成半，並提供3伙頂層特色戶，實用面積由714至1,601平方呎，預計關鍵日期為2025年3月31日。發展商透露，項目展銷廳設於九龍東，備有4個示範單位。

朗譽以「朗」字作開端，意指被茂密山巒和晴朗天空包圍，而英文名稱則意味項目將為住戶帶來型格、自主的都會生活。

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