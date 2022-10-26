太古城三房套劈價162萬沽　3年勁賺208萬元

近期二手市場連錄蝕讓買賣，而這班蝕讓業主往往於2018年至2019年期間，即樓市高峰期入市。不過，近期太古城有三房單位業主，趁3年禁售期剛過即賣樓套現，現帳面獲利208萬元離場。

中原地產王秀芬說，太古城春櫻閣低層C室，實用面積897平方呎，三房套間隔，向東南，望單邊開揚景觀，今年4月放盤，原叫價1,700萬元，終減162萬元，以1,538萬元易手，實用呎價約17,146元。

值得留意的是，原業主於2019年10月以1,330萬元買入上址，持貨剛滿3年，現帳面獲利208萬元，單位升值約16%。

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