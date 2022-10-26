【美國通脹】麵粉、糖成本飆升創新高 美國民眾萬聖節捱貴糖

根據美國勞工部數據，今年糖果價格較去一年上漲了13%或以上，為糖果有史以來最大的年度漲幅。萬聖節將即，美國民眾面臨「捱貴糖」的局面。

據美國零售聯合會（National Retail Federation）預測數據，今年萬聖節平均每個家庭在糖果、服裝、裝飾品和相關物品上的花費預計約為100美元，而2015 年的萬聖節花費則約為大約 74 美元。

美國9月消費者的通脹率增長達8.2%，升至近40年來高位。有美國糖果製造商指，因通脹，以及糖、麵粉和牛奶等原料的價格，推高了其生產成本。而根據勞工部的數據，相關原料的升幅皆超過了美國整體消費者通脹率。



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大幅上漲的糖價亦引起政客注意，參議員Bernie Sanders上周六（22日）在Twitter發文指責糖果商Mars（美：MNBP）貪婪，因在近年來該公司增長了近44%產值，但今年萬聖節的糖果卻較上年9月價格高13.1%。

美國數據公司Datasembly表示，以12種流行的萬聖節糖果作比較，今年Mars品牌的Starburst和Skittles的價格漲幅最大，分別上漲了35%和42%。



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撰文：何珊如