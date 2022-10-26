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【上市改革】許正宇：聯交所明年諮詢活化GEM　參考內地創業板、科創板、北交所

股市 15:22 2022/10/26

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【新股改革】許正宇:聯交所明年諮詢活化GEM　參考內地創業板、科創板、北交所

財庫局局長許正宇回應金融服務界議員李惟宏書面查詢時稱，港交所正接觸不同持份者，在考慮市場需求和相關風險後，明年提出活化GEM（前稱創業板）的具體建議，並諮詢市場。許正宇稱，港交所正積極參考各地類似市場的經驗，包括上交所科創板、深交所創業板和北交所。

許正宇稱，《施政報告》亦提出由港交所構思活化GEM，即現時主板之外的第二板塊，服務中小型發行人，為中小型及初創企業提供更有效融資平台。就此，港交所已在上市委員會下成立專責小組，檢討GEM的功能和定位。有關工作涉及多個層面，例如發掘適合透過股票市場融資但未能達到主板或現時GEM上市門檻的潛在發行人來源；評估潛在發行人來源的市場吸引力和流動性，即是否能夠吸引投資者持續持有及買賣有關股票；研究提升現時股票的流動性；考慮相關風險管控措施等。

他表示，相信落實新措施後，香港的上市平台將更有效為不同類型的企業，特別是科技公司和中小型發行人提供更寬廣和靈活的融資渠道，有利推動市場發展，亦為證券及其他相關業界帶來更多機遇。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古Ａ、招金礦業、中海油田服務 

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【施政報告2022】港交所明年修改主板上市規則便利未盈利先進技術企業融資

編輯：麥德銘

港股 創業板 許正宇 香港交易及結算所有限公司 深圳證券交易所 上海證券交易所 施政報告

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