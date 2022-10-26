【慈善活動】仁愛堂首個過渡性房屋下月1日起招租　另提供各項長者支援醫療服務

仁愛堂於日前舉行「仁愛堂董事局宴請傳媒暨全年大型節目巡禮2022」，宣布首個過渡性房屋項目「仁愛居」將於明年第二季落成，租金介乎2000元至 3700元，於11月1日開始招租， 12月15日截止，預計明年4、5月入伙。輪候公屋或3年以上人士即可申請。

仁愛堂表示，去年成功獲撥款超過2億2千萬元興建渡性房屋，項目位於元朗洪水橋洪元路。 「仁愛居」以「組裝合成法」興建410個單位，單位面積約130呎至280呎，當中包括1人、2人、3人及無障礙單位，預計在。單位設計特色是橫向型設計，相比坊間傳統直向型的設計，窗戶呎吋較大，以增加採光度。同時，設有「梗廚房」及「明廁」，空氣會更加流通。

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另外，仁愛堂亦有各項支援長者支援計劃。仁愛堂胡忠長者地區中心將會在11月開始，推行為期3年的「賽馬會樂齡科技與智友安居計劃」。計劃獲得香港賽馬會慈善信託基金資助 $2,444,000，透過推廣及教導長者使用樂齡科技產品，並資助合資格長者購置家居合用的相關器材，以改善生活質素。

承蒙社署社會福利發展基金第三階段的贊助，以及香港中文大學的支持，仁愛堂開始建設長者服務大數據系統，在得到個案同意下，收集和整合該堂長者服務單位中服務使用者的數據。所得的數據將用以進行數據分析，例如：歸納出長者患上各種疾病的風險，求診次數與頻率，服用藥物的習慣等，為發展社區安老服務提供更仔細的指標同方向。

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此外，仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃在11月14至19日一連六日，將再度向長者派發總值50萬元的中醫服務現金券，並特別把受惠年齡降低至60歲，務求讓更多銀髮族受惠。

與此同時，為關顧認知障礙症患者和他們的照顧者，仁愛堂分別在觀塘、屯門同元朗開設共4所日間護理單位，為患者提供社交及認知訓練。因為疫情關係，仁愛堂到戶訓練服務亦應運而生，由社工、護士及職業治療師組成的專職團隊為老友記度身訂造上門訓練。

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