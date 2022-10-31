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【招行反貪】招行：田惠宇案不影響資產管理及財富管理等業務　前行長田惠宇上周被最高人民檢察院逮捕（第二版）

股市 19:17 2022/10/31

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【招行反貪】招行：田惠宇案不影響資產管理及財富管理等業務　前行長田惠宇上周被最高人民檢察院逮捕（第二版）

內地媒體報道，招商銀行 （03968） 原黨委書記兼行長田惠宇涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院上周依法對田惠宇作出逮捕決定，目前有關案件正在進一步辦理中。

對於田惠宇涉嫌受賄被捕，招行行長王良表示，田惠宇案件是他個人的事件，與招行沒有直接的關係，事件不會給招行的資產管理、財富管理業務帶來影響。

招行各項業務穩步發展

王良指，招行的財富管理業務收入雖然受到資本市場影響出現負增長的情況，但其他各項業務穩步發展，未有受到直接影響。他稱，董事長此前已反覆強調「三個不變」，即董事會領導下的行長負責制不變、市場化的體制機制不變、穩定的人才隊伍不變，而未來招行市場化的體制機制不會改變。

內媒上周指，田惠宇在兼任招銀國際董事長期間，個人通過「投資理財」等安排參與寧德時代上市前的增資，減持成功後獲得巨額投資回報，引發有關部門的注意。

（第二版加入招行行長言論）

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編輯：陳韻妍

港股 銀行 監察委 招商銀行（03968）

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