【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務

▲ 調查發現，60%受訪者表示曾於品牌應用程式內付款購買貨品及服務，其中22%表示每個月至少有一次以此方式付款。（資料圖片）

傳統上提供信貸、支付費用等金融服務都是由銀行包辦，但隨著「嵌入式金融」（embedded finance）崛起，任何企業都可以成為銀行，向消費者提供金融服務。金融服務技術公司FIS最新研究指出，香港的嵌入式金融開始普及，35%消費者更曾使用「先買後付」（BNPL）服務

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FIS向1,000名Z世代（18至24歲）、Y世代（25至40歲）、X世代（41至54歲）和嬰兒潮一代（55歲或以上）的香港消費者進行調查，以了解不同世代對不同形式的嵌入式金融，包括應用程式內付款、BNPL或保險的看法。

37%人曾直接向商戶購買保險

調查發現，60%受訪者表示曾於品牌應用程式內付款購買貨品及服務，其中22%表示每個月至少有一次以此方式付款。35%受訪者表示曾使用先買後付（BNPL）服務，並有37%表示曾直接向商戶購買保險，例如飛行保險等。超過6成受訪者表示，可能或肯定於未來一年再使用嵌入式金融服務。

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使用者年齡層方面，X世代傾向較樂意透過嶄新及創新途徑和技術使用金融服務，23%認為自己是早期採用者，高於Z 世代（17%）、Y世代（19%）和嬰兒潮一代（13%）。

遊戲成接觸元宇宙首選目的

元宇宙的崛起，讓消費者在虛擬和現實世界之間更無縫地進行交易，這將會是推動嵌入式金融的主要動力。調查提到，香港人計劃於未來一年因不同目的接觸元宇宙，當中以遊戲（42%）、購物（34%）及社交（34%）最為普遍。

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但FIS亦指出，嵌入式金融要全面普及需先跨越三大障礙。首先，缺乏認識是受訪者未有使用嵌入式金融的最大原因。第二則是擔心受到欺詐，而未有使用嵌入式付款。就嵌入式借貸和嵌入式保險而言，對非金融機構是否受監管或持牌的疑慮，則是受訪者避免使用此類服務的第三個原因。

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責任編輯：陳卓賢